Mujeres extranjeras revelan por qué les gusta salir con jóvenes peruanos: "Son muy guapos"

En redes sociales, un grupo de mujeres dejaron sorprendidos a los internautas al revelar que el tipo de hombres que prefieren son los peruanos, ya que consideran que son mucho más guapos que el resto de latinos y en especial, por su acento que encuentran "muy encantador".

Muchas personas desean encontrar el amor de sus vidas y no dudan en expresar cuáles son las principales cualidades que deben tener para que puedan conquistar "sus corazones" y así compartir junto a ellos distintas aventuras y más divertidas anécdotas.

En el material audiovisual, de solo 26 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Sebastián recorre las calles para entrevistar a distintas personas y descubrir cómo es el tipo ideal que buscan para tener una pareja. Es así como logra interceptar a tres mujeres y queda sorprendido con sus respuestas.

El clip logró obtener miles de interacciones y alrededor de 3 millones de reproducciones en la famosa plataforma china, así como cientos de reacciones.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y mostrarse a favor de lo señalado por las jóvenes. Otros usuarios extranjeros aprovecharon en expresar qué es lo que más les gusta de los peruanos.

"Día de los inocentes", "aquí los solteros", "uno perdiendo tiempo", "tengo mi peruano y es bello", "mi momento ha llegado", "soy peruano, a ver si alguna me escribe", "los peruanos vamos a desaparecer por tanto amor", "ajajaja, me muero de la risa, por qué les mienten", "se me hace que no han ido a Perú", "veo que en España estamos cotizados", "quedé en shock", fueron algunas de las principale reacciones de los internautas en TikTok.