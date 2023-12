Novia se arrepiente de casarse en pleno altar: "No quiero condenar a mi familia a vivir preocupada por mí"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en X (antes Twitter) donde una novia dejó con el corazón destrozado a su pareja al no aceptar casarse en pleno altar, afirmando que lo hacía por su bienestar.

Muchas parejas esperan ansiosos el día de su boda para unir para siempre sus vidas ante Dios, por lo cual desean que cada detalle sea perfecto, desde el banquete hasta los invitados, que son conformados por amigos y familiares.

En el material audiovisual, de solo dos minutos y 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja está en plena ceremonia de una boda civil y está rodeada de varias personas que se encontraban felices de ver su unión. Sin embargo, las cosas no salen como las esperaban.

La juez encargada de oficiar el matrimonio realiza la tradicional pregunta al novio, quien sin dudarlo acepta casarse "con la mujer de su vida", pero cuando le toca hacer la misma pregunta a la novia, ella solo se queda callada por unos segundos y con miedo en el rostro decide romper el silencio y decir: "¡no acepto!".

La mujer da pasos atrás, mientras el hombre queda conmocionado e impactado por la respuesta de quien consideraba que lo amaba tanto como él a ella. La novia decide explicar qué la motivó a negarse a concretar su boda, dejando entrever algunos maltratos dentro de su relación.

"Desde que fijamos la fecha que nos íbamos a casar han venido habiendo bastantes problemas y no quiero condenar a mi familia a vivir atormentada de que me puede pasar algo por estar a su lado y mucho menos, de igual manera, que mis hijos también vivan creyendo que tenemos un hogar, que la gente me ande señalando, que esto, que lo otro", expresó la mujer con la voz entrecortada.