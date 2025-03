"Nadie lo mueve": Perrito se quedó DORMIDO en plena celebración del carnaval de Ayacucho (VIDEO)

07/03/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La época de los carnavales está más activa que nunca y nadie quiere perdérselos. En Ayacucho es toda una festividad a la que incluso llegan personas del extranjero para ser parte de la fiesta. Celebración que parece no perturbar el sueño de un curioso perrito que se echó a dormir en pleno carnaval.

Sueño profundo en pleno carnaval ayacuchano

Como se conoce, los carnavales en la región de Ayacucho son sinónimo de fiestas y celebración interminable. Tanto así que suele durar hasta casi una semana, el presente año tuvo una duración de más de una semana. Un celebración para no conciliar el sueño durante todo ese tiempo.

No obstante, un inesperado visitante tenía planes muy diferentes a los mencionados y no tuvo problema alguno en conciliar el sueño en medio de la vía por donde pasaba uno de los desfiles típicos del carnaval. Ni siquiera la alegre música consiguió privarlo del estado onírico en el que se encontraba.

Asimismo, se puede observar que las mismas personas encargadas de animar la fiesta respetaron el sueño del particular perrito que tomaba una siesta patas arriba en plena pista. Por lo que el can siguió con su profundo descanso al compás de la fiesta de Ayacucho.

Finalmente, varios de los músico decidieron rodearlo mientras tocaban sus tambores y consiguieron despertar al perrito de su letargo. Así pudo levantarse y se dirigió a otro lugar para continuar con su sueño, mientras el carnaval procedía a seguir su tradicional curso.

Pese a estar en medio de la pista, los músicos y bailarines del festival decidieron retirar al animal de la manera más amable posible. Muchos quedaron impresionados por el pesado sueño que tenía el can para no reaccionar a la fuerte música pese a que pasaba por su lado.

Festividad con música, color y sátira política

La celebración de los carnavales es un conjunto de alegría, fiesta y hasta crítica política. Así lo hicieron saber los vecinos de la localidad al burlarse de la presidenta Dina Boluarte. Pues un grupo de mujeres realizó varias actividades que recordaban los actos más polémicos de la mandataria.

Por ejemplo, el uso de exageradas réplicas de relojes de mano que hacía clara referencia a los rólex que pertenecían a la gobernante del Perú. Así como el uso de la marca Unique y los menús de 10 soles. Todo relacionado a la actual gobernante del país.

En resumen, en el carnaval de Ayacucho se pudo divisar como un peculiar perrito se quedó dormido en plena vía del desfile. El can no se inmutó pese a la música que pasaba por su lado, pues el sonido parecía no perturbar su sueño.