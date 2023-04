"Ni mi hijo hace eso": Cerdita sorprende al usar su propio inodoro

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales actualmente muestran distintos videos creativos donde las personas no dudan en compartir sus experiencias y peculiares acciones que realizan sus mascotas.

Es así como el video publicado por la cuenta de @petslover2023, en la plataforma de TikTok, sorprendió a varios de sus seguidores al mostrar la curiosa acción de una cerdita.

"Se nota su educación y buen cuidado"

En el clip se ve cómo una cerdita va al baño y con su hocico cierra la puerta, luego se ve que su dueño, abre para verificar qué hace su mascota: ¡estaba usando el inodoro!

Claramente, el inodoro era personalizado para su uso exclusivo y así no realice sus necesidades en otra parte de la casa. Además se ve cómo la consienten al vestirla con hermosas prenda, en este caso, uno de color rosado.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperar, el video generó cientos de comentarios y reacciones por parte de los seguidores de la cuenta de TikTok, quienes quedaron sorprendidos por ver cómo un animal puede aprender a usar el baño tan fácil, ya que indicaron que sabe utilizarlo mejor que sus propios hijos o familiares pequeños.

"Qué gracioso", "no le dan privacidad", "es demasiado graciosa", "ni mi hijo hace eso", "más inteligente que muchos que conozco", "no lo puedo creer, le ganó a mi sobrino", "privacidad ante todo", "salió inteligente, no la dejan a gusto a la pobre", "morí de ternura", "yo tomando fotos a mi esposo cuando está en el baño", "esto es lo que significa ser criado en una familia cultural", "padres, pensé que había visto todo en mi vida", "después de ver este video necesito una cerdita en casa", "creo que le tomaron foto a mi marido", "los animalitos son tan inteligentes y bien portados, no como otros", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de la plataforma china.

Por otro lado, también aparecieron personas que criticaron que los animales, así sean perros, gatos u otras especies, estén dentro de la casa, alegando que contaminan sus cosas y ponen en peligro su salud. Además, indicaron que actualmente muchos humanizan a sus mascotas, cuando solo son animales y no personas.

"¿Hasta cuándo seguiremos humanizando a los animales?", "ellos deberían estar en su hábitat natural", "eso es violencia, déjenlo libre", "por favor, cuidemos a los animales, pero sin necesidad de humanizarlos", "deben entender que no son humanos, menos nuestros hijos", acotaron otras personas.