Un hombre se negó a vender a su perro: "Él es mi amigo fiel"

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos cientos de videos sobre las mascotas, donde se les ve realizando hilarantes actividades y hasta son engreídos por sus dueños. Es así como un video publicado por la cuenta de @ernestosalazar038, en la plataforma china de TikTok, sorprendió a todos por la enternecedora respuesta de un señor cuando intentaron comprar su perrito.

Nunca lo vendería porque él lo ama

En el material audiovisual se aprecia cómo un joven se acera a un hombre de avanzada edad y le pregunta si está dispuesto a vender a su perrito por $80 dólares, a lo que el señor le responde que jamás lo haría porque su mascota siempre ha estado con él desde chiquito y es el único que lo ama.

"El dinero no me quiere, el dinero no me acompaña, le echas agua y se va. La plata no me cuida el triciclo, la plata se va", fueron las conmovedoras palabras que mencionó el anciano, quien además comentó que este perrito lo acompaña desde hace más de tres años.

"Los amigos no se venden": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video generó cientos de visitas y comentarios de las personas que seguían la cuenta de TikTok, quienes no dudaron en expresar sus sentimientos sobre el enternecedor momento donde el reciclador expresaba su gran afecto hacia su mascota y la fidelidad que él sentía por él.

"Apoyemos al anciano, es muy noble", "qué bello, una persona humilde sabe lo que es el verdadero significado del amor", "los amigos no se venden", "increíble acción de vida", "ese amor no lo reemplaza nada ni nadie", "el mundo necesita más personas como ese señor, mis respetos y admiración, que hermoso corazón", "gracias señor por amarla, cuidarla y protegerla, un ejemplo de persona con sentimientos buenos, Dios lo bendiga en todo momento", fueron algunas de las reacciones al video.

El clip superó las 859.100 reproducciones

Otras personas mostraron su admiración por el señor, quien demostró que el amor es más importante que el dinero.

"Valores que no tiene precio, amor que no se compra", "para él no es una mascota, para él es familia", "lindo perrito, es su mascota y él es su amo y por eso no lo vende ni que le dé mucho", "cuánta razón, el dinero no lo acompaña", "ejemplo de amor ante la necesidad, bravo señor", "qué gran ser humano ese señor, él sabe el valor que tiene el amor de los animales", agregaron otros usuarios.