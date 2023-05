"Ni la Nasa, amiga": Mujer encontró la forma de detectar las mentiras de su esposo

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los más divertidos videos protagonizados por parejas, algunos retos virales y consejos de cómo mantener una relación sana. Es así como un video publicado por la cuenta de @cherrybear17, en la plataforma de TikTok, generó el asombro de muchos de sus seguidores.

En el material audiovisual se ve la astucia de una mujer por tratar de descubrir si su pareja la engaña o mantiene secretos en su relación. Para ello, la joven aprovecha que su esposo está internado y postrado en una camilla del hospital, conectado a un monitor cardiaco.

Usó el monitor como detector de mentiras

Lo primero que le pregunta la mujer, de forma irónica, es su nombre, luego si la ama y finalmente, el toque final: ¡si la ha engañado! Tras hacerle la última pregunta se escucha que la máquina empieza a sonar y las líneas cardiacas a cambiar de forma acelerada.

En la descripción del video se lee: "Solo hay una solución para eso"", y al final de la escena del breve clip: "No entiendo si ya estaba bien, lo iba a dar de alta, ¿por qué se murió?", dando a entender que la pregunta provocó que su esposo 'pase a otra vida', debido a la impresión.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el video generó cientos de reacciones y comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la ingeniosa idea de la mujer para descubrir el engaño de su esposo. Asimismo, otras mujeres indicaron que aplicarían su estrategia, pero antes "tendrían que mandar al hospital a sus esposos".

"Genia", "hermana, te vas a ir al cielo con tan grande descubrimiento", "te engañó, pero de que te ama, te ama", "ni la Nasa, amiga, eres grande", "gracias, amiga, ahora tengo que mandarlo al hospital", "algo nuevo que aprendí hoy, gracias", "las cosas que uno aprende en las redes sociales", "si sospechas es porque si es cierto, si no sospechas es porque luego te viene de golpe la verdad... triste, pero cierto", "eso es un golpe muy bajo", "por qué no lo supe el mío se la paso un mes hospitalizado", "yo preocupada cada ves que mi esposo sale de casa ahora me siento mal por esperar ansiosa ese día para intentarlo", fueron algunos de los principales comentarios realizados por los seguidores en TikTok.

Por otro lado, algunos usuarios varones indicaron, con tono sarcástico, que pronto tendría que firmar el divorcio si seguía aprovechando que su pareja esté internado y conectado al monitor.