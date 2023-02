19/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Juliette Lamour, una joven canadiense que a los 5 años donó sus ahorros a los damnificados del terremoto de magnitud 7,0 en Haití, ganó la lotería 13 años después. Esta historia se volvió viral en las redes sociales.

"Acabo de cumplir 18 años y mi abuelo me sugirió que comprara un boleto de lotería por diversión. Cuando fui a la tienda, no estaba segura de qué pedir porque nunca había comprado un boleto, así que llamé a mi papá, quien me dijo que comprara un LOTTO 6-49 Quick Pick. ¡Todavía no puedo creer que gané el premio mayor de Gold Ball en mi primer boleto de lotería!", declaró Juliette al medio Global News.

Luego de varios años, la mujer recibió una recompensa por la buena acción que tuvo con las víctimas del evento sísmico en Haití en el 2010. Cabe señalar que, el boleto de lotería y la entrega de dinero no fue planificada, sino fue cuestión de suerte, debido a que la ahora mujer de 18 años acudió a comprar su boleto "por diversión", sin esperar que fuera la ganadora del premio mayor: 48 millones de dólares canadienses, lo que es equivale 35 millones de dólares estadounidenses.

Cabe señalar que, cuando era pequeña apoyó a los ciudadanos, víctimas de Haití, que perdieron sus hogares, que necesitaban alimentos y productos de higiene, herramientas para remover los escombros de los edificios destruidos, además para la búsqueda de personas desaparecidas. Su apoyo económico fue entregado a los damnificados del terremoto con la intención de que puedan utilizar sus ahorros de la mejor manera posible.

De acuerdo con la información compartida por Daily Mail, la joven de 18 años compró un boleto de lotería luego de que su abuelo le aconsejara que lo hiciera para celebrar su cumpleaños. Tras conocer que había ganado el premio mayor, le contó emocionada a sus familiares y amigos sobre lo sucedido.

Es preciso indicar que, la joven informó que invertirá el dinero que ganó en la lotería, luego de 13 años de haber donado sus ahorros a los damnificados del terremoto en Haití, en sus estudios de Medicina y en realizar otros gastos personales.