¡Quiere estar informado! Un perrito generó ternura en las redes sociales al ser grabado por su dueña mirando atentamente las noticias en su televisor.

El video en cuestión, fue subido en la plataforma TikTok por la usuaria @bindisbucketlist y ya cuenta con más de 2 millones de vistas en pocos días de haberse subido.

En ese sentido, se ve a nuestro amigos de cuatro patas llamado Bindi, acomodarse plácidamente en su sofá propio y esperar a los informativos del canal CHCH Morning Live.

Es así, que su entorno indicó que, a su can, a diferencia de otros, le fascina esta actividad y no jugar. Asimismo, reveló que, en algunas ocasiones, cambia de contenido y no le agrada.

Por ello, siempre deja a tal hora su programación y recopila los momentos para compartirlos con las personas.

"La mayoría de las personas, cuando se les pregunta qué les encanta a sus perros, podrían decir golosinas, juguetes, pero a mi perro le encantan las noticias. A veces, cambio de programación para ver si le gusta, pero las noticias son, por mucho, sus favoritas", apuntó.

Incluso, el canal favorito de Bindi contactó a su dueña para hacerla una nota exclusiva por el momento curioso que protagonizó y fue transmitido en todo Estados Unidos, aumentando su popularidad.

Algunos internautas aprovecharon, tras conocer su caso, en comentar sus cortometrajes y resaltaron su ganas por enterarse de lo que sucede a su alrededor.

Otros, destacaron que haya logrado convertirse en "noticia" y verse a si misma en televisión nacional, emocionando a más de uno y mencionando que los sueños se pueden hacer realidad hasta en un animal.

"Ahora necesitan reproducir este clip para que pueda mirarse a sí misma en las noticias", "se voltea a mirar a mami como diciendo, 'mami, lo puedes creer, estamos en TV".