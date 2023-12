Niño ayuda a su mamá a traducir el idioma inglés en el aeropuerto: "Pequeño bilingüe"

28/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las habilidades de los pequeños con los idiomas siempre sorprenden en TikTok. Esta vez, un niño se hizo viral al ayudar a su mamá traduciendo el idioma inglés en el aeropuerto.

"Gran talento"

El clip viral titulado: "Cuando tienes tu hijo que te puede traducir el inglés" le pertenece a la cuenta @majulibra..30 nos muestra la aptitud de un menor de edad para emplear dicho idiomas sin complicaciones.

Los niños a diferencia de los adultos tienen una alta capacidad para aprender nuevos idiomas y ponerlos en práctica escuchando, escribiendo y hablando. No obstante, esa habilidad puede ser de gran utilidad para otras personas que necesitan realizar actividades comunes, pero tienen como barrera el conocimiento de la lengua del lugar donde se encuentran.

Ese es el caso de una mujer y su hijo que se encontraban en el aeropuerto de 'New Jersey' y se encontraban frente a una mujer que trabaja en el chequeo de pasaportes y otros documentos para poder proseguir con su viaje.

En ese sentido, la madre entregó primero su credencial, pero a la hora de tocar el turno de su hijo, dejó que este se desenvolviera solo. Es ahí donde se observó la habilidad del menor.

La señorita del mostrador le consultó sobre sus datos personales, los cuales el pequeño respondía con total seguridad. Asimismo, le respondió el motivo por el que se encuentran allí.

La mamá del niño se sintió bien por ayudarla con el trámite al desenvolverse por sí mismo ante la autoridad respectiva, comprendiendo el idioma inglés efectivamente.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 31 segundos de duración se hizo tendencia rápidamente, ya que hasta el momento cuenta con 1.2 millones de reproducciones, 125.2 mil me encantas, 793 comentarios, 4603 guardados.

Las reacciones de los cibernautas fueron diversas: "¡Qué lindo!, ayudando a su mamá con el idioma", "le recomiendo que aprenda inglés usted también para que ayude a su hijo en la escuela", "tan divino con su chullito y hablando dos idiomas", "este muchacho me llena de orgullo", "y hay muchas madres latinas que no quieren que hablen español sus hijos, si supieran que es una ventaja ser bilingüe", "hermoso bebé, tan lindo ayudando a su mami", "una crianza perfecta. Un genio, me hubiera gustado estar a esa edad y poder hablar otro idioma, muchas felicidades por un buen trabajo de ambos".

De esta manera, un niño generó sensación en TikTok al traducir el idioma inglés en el aeropuerto, ayudándole a su mamá con los trámites propios de estar allí.