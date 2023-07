Niño conmueve al ayudar a su compañero invidente en el baile de graduación

17/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Desde pequeños forjamos estrechas amistades y demostramos los buenos valores que nos inculcaron en casa. Es así como el video compartido en Twitter, nos demuestra la empatía y el tierno gesto de un niño hacia su mejor amigo invidente.

Amigos por siempre

En el material audiovisual, de 46 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la usuaria Verónica Pantoja, capta el preciso momento en que un niño ayuda a su amigo Emilio en todas las actividades que se desarrollan en su colegio en el día de su graduación del nivel primario.

En especial, en el momento de bailar el vals, ya que Emilio es un pequeño invidente y, para no perderse en la coreografía, su amigo no duda en guiarlo en cada paso que da, por lo que le pide que coloque sus manos sobre su hombro.

"Mi hijo guiando a su gran amigo Emilio. Ellos son grandes amigos desde sus comienzos en primaria", señala la breve descripción del clip que conmovió millones de corazones, mientras que la persona que compartió el video destacó: "Ese niño ya lo entendió todo en la vida".

En otra toma de la escena, se puede ver cómo el pequeño niño también ayuda a Emilio a encontrar su asiento en la mesa y después se ve que una de las mamás está llorando de felicidad y por la ternura que le dio el acto.

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido por distintos medios de comunicación. Además, generó miles de comentarios de internautas que no dudaron en aplaudir el gesto del pequeño para con su amigo y resaltando su noble corazón.

"Eso le tenemos que enseñar a estas nuevas generaciones, que no se pierda la humildad, el lado humano", "mis respetos para ese par de amigos. Ojalá y la vida nunca los separe, pues no tan fácil se encuentran amigos así", "ese joven va a ser un gran ser humano", "en el mundo hay más gente buena que mala", "al ver este video aún me queda un poco de creencia en el ser humano, gracias a esto no muere la fe", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Twitter, donde fue compartido el video.

Es así como el breve clip llamó la atención de muchos por ver la sólida amistad entre ambos pequeños durante su baile de graduación delante de las mamás y demás compañeros.