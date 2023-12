Jóvenes asombraron al llevar a un pavo vivo por las calles a pocas horas de Navidad: "Un minuto de silencio"

25/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las previas a la Navidad han traído un sinnúmero de anécdotas y ocurrencias como la de unos jóvenes que fueron vistos llevando un pavo vivo por las calles. Los cibernautas bromearon con este momento 100% viral.

"Pobre pavo"

El clip viral titulado: "Ahora sí ya se siente la Navidad" le pertenece a la cuenta @emerlexz y nos muestra la escena de dos muchachos llevando a a un ave de corral, muy consumido en estas fechas, a poco de darse la cena navideña.

Las horas previas a la Navidad han sido de las más desesperadas. para algunas personas, que a última hora se movilizaron para comprar regalos o los insumos para la comida de la noche.

Y en ese trajín, escoger pavo como alimento para la cena navideña es algo tan habitual que algunos no descansaron hasta conseguirlo, así sean poquísimas horas para recibir con 'bombos y platillos' el nacimiento del Niño Jesús.

Unos jóvenes causaron sensación en las calles de la ciudad al ser vistos caminando rápidamente llevando una caja y un ave blanco de regular tamaño.

Según las imágenes compartidas, por un joven aspirante a músico, un pavo blanco se encuentra en el brazo derecho de un muchacho de ropa urbana (casa negra con rayas blancas, pantalón jean azul y zapatillas negras con suelas blancas); mientras que su acompañante le ayuda por el otro lado a sostener la enorme caja.

No obstante, lo que más ha llamado la atención del usuario es la actitud del animal, que pese a que su destino es sacrificarse para el compartir familiar, se mantiene tranquilo y firme mientras es sujeto por el joven.

Ese contraste es lo que ha causado la risa de muchos cibernautas de la plataforma asiática, por lo que en menos de un día ha causado revuelo y ha obtenido 202.2 mil reproducciones.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de nueve segundos de duración se hizo tendencia rápidamente, ya que cuenta con 7989 me encantas, 236 comentarios y 716 guardados.

Las reacciones de los cibernautas ante este 'épico momento viral' no dejaron de ser los más graciosos: "El pavo: me van a matar causa, pipipipi", "el pavo: ¿dónde somos?", "el pavo: ¿y dónde es la fiesta?", "el pavo: adiós mundo cruel", "el pavo: qué relax se siente no caminar", "¿qué será de la vida del pavo?", "un minuto de silencio por el pavo, por favor".

De esta manera, la actitud de un pavo vivo a pocas horas de la Navidad llamó la atención de los cibernautas, ya que no tuvo temor el ser llevado por dos jóvenes por las calles de la ciudad.