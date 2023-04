"No la deja triunfar": Gatita ataca a su dueña con aspiraciones artísticas cada vez que canta

22/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una jovencita y su mascota está sacudiendo las redes por protagonizar cómicas escenas. A detalle, los videos compartidos por la muchacha constatan que su gatita la ataca cada vez que canta en el hogar. Para infortunio de la mascota, su propietaria tiene aspiraciones artísticas.

En los diversos videos compartidos en TikTok, se evidenciaron que la minina arremete contra su dueña cuando interpreta cualquier tipo de canción. La jovencita realizó múltiples experimentos para divulgar esta anormalidad con los internautas.

En su corto, con más visualizaciones, se percibió a Rocío Vásquez, dueña de la gatita, cantando desde su habitación con total serenidad. Ante ello, el animalito se aproximó con cautela, subió a la cama, puso sus patitas sobre el pecho de la fémina y procedió a atacarla.

"No la deja triunfar"

Aparentemente, los 'michis' tendrían un oído bastante sensible y no resistirían interpretaciones artísticas.

La leyenda adscrita al video fue: "Evidencia de que mi gata me canta cuando canto", que engloba bien la situación de la muchachita.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron satíricamente ante la secuencia. Al respecto, señalaron que la gatita se encontraba en una etapa de duelo, tras el fin de una relación amorosa, y no quería escuchar ninguna canción con temática romántica o 'sufrida'.

Por otro lado, algunos usuarios compartieron vivencias similares con sus mininos. Aparentemente, los 'michis' tendrían un oído bastante sensible y no resistirían interpretaciones artísticas por cuestiones fisiológicas.

Más de 9 millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 9 millones de reproducciones, más de un millón de likes, 14,737 comentarios y 76 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Es que se acuerda de un 'michi' con esa canción", "Y eso que tu cantas bien, no quiero saber lo que me haría si yo cantara", "Qué dejes de cantar del amor Karen", "Es que sí, tal vez ella no está tan dolida", "Morí de risa cuando la vi entrar", "Lo hace para que no recuerdes a tu ex,

es muy linda la gatita", "Eso me hacía el mío creo q se le lastiman los oídos".

Otro minino que causa sensación

No cabe duda que picar cebolla es una de las actividades más complejas para una persona. Sin embargo, el reciente caso es más sorprendente porque tiene a un gato como protagonista del suceso. Así es, un pobre minino terminó llorando, producto del olor de este vegetal.