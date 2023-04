"Valora siempre a tu familia": Soldado vive emotivo reencuentro con sus padres

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No importa la edad que tengas, siempre nos alegramos hasta las lágrimas cuando nos volvemos a reencontrar con nuestros seres queridos. Soldados que sirven en el Ejército del Perú pasan la mayor parte de sus vidas en los cuarteles alejados de sus familiares, por lo cual los días de visita se emocionan por volver a verlos.

Es así como un video publicado por la cuenta de TikTok de @estelavegafernand, muestra el emotivo momento que vive un joven soldado peruano al reencontrarse con sus padres.

En la escena se escucha que el joven se llama Charles, y la persona que graba le dice que pose para tomarle una foto sin saber que le dará una gran sorpresa.

Detrás de él se van aproximando su mamá y papá con algunos detalles en las manos. Luego se paran detrás de él, esperando que su hijo se dé cuenta de su presencia.

"Siempre los tuve presente"

"¡Mamita!, ¡Papito!", exclamó Charles y abrazó a cada uno de sus padres, quienes no veía desde hace meses. Entonces, embargado por la emoción, rompió en llanto y protagonizaron una emotiva escena.

"Realmente conmovidos": reacciones al video viral

Como era de esperar el video que pronto se volvió viral en distintas redes sociales como la plataforma china de TikTok, logró superar el millón de reproducciones y 800 000 reacciones. Además, cientos de personas no dudaron en expresar lo que sintieron en el momento de ver la emotiva escena.

"Es lo más hermoso que he visto hoy", "esa escena me rompió el corazón", "los padres siempre se preocuparán por sus hijos", "se me salió una lagrimita", "lloré al ver el video", "siempre volvemos a ser niños en los brazos de nuestros padres", lugar donde empiezas a valorar hasta lo más mínimo", "ahí uno extraña a los padres y reconoce todo lo que hacen por uno", "serás un gran oficial, tienes el apoyo de tu gran familia", "qué corazón tan noble", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Muchos no dudaron en contar algunas de sus anécdotas y quienes servían a la Patria, sentirse identificados con la historia del joven soldado.

"Recuerdo cuando estaba en la Marina y en mis días de visita no venía nadie a visitarme, mis promociones me jalaban a sus mesas con sus familias", "me recuerda mucho la primera visita en el 96", "me hizo recordar cuando también sentí ese nudo en la garganta al ver a mi madre llegar a visitarme", "es ahí donde aprendes a valorar a tus padres y un plato de comida, pero todo pasará y solo quedarán recuerdos", comentaron otras personas emocionadas por la escena.