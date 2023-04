"La suerte lo abandonó": Joven perdió todo su sueldo en apuesta deportiva

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Internet nos sorprende con una gran variedad de videos de personas que comparten sus experiencias familiares, educativas y de entretenimiento, pero esta vez la historia de un joven peruano causó revuelo por su mala suerte.

En el video publicado por la cuenta de @denniszero7, en la plataforma china de TikTok, se ve cómo un joven rompe en llanto al saber que perdió todo su dinero invertido en apuestas deportivas.

Como fanático del fútbol nacional e internacional, el joven peruano deseó probar su suerte apostando a sus equipos preferidos, pero perdió la primera vez que apostó, sin embargo, ello no fue impedimento para seguir intentando obtener una victoria... ¡No tuvo suerte!

"Ya no te queda más que llorar"

En el clip se aprecia que el joven peruano no está solo, a su lado se oye una voz de su amigo que trataba de consolarlo, pero solo atinó a decir "llora, causa, qué vas a hacer, tienes que llorar". Asimismo, manifestó que se encontraba preocupado por la adicción al juego que lo llevó a tal lamentable situación económica.

Además, se detalla que el joven no solo perdió todas sus ilusiones de recuperar su dinero invertido, sino que también se quedó sin gasolina para poder retornar a casa.

"Seguro apostó a Alianza": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video generó cientos de visitas y comentarios por parte de los usuarios de TikTok, que no dudaron en expresar su preocupación por la adicción del joven hacia los juegos de azar, mientras que otros solo atinaron a reír.

"Yo perdiendo mis 5 soles", "seguro apostó a que Alianza hace un punto en la Libertadores, más salado", "ese es el hincha que perdió los 30.000 soles. No llores causa ponte a trabajar para que puedas apostar 30 mil más", "gente eso no es juego", "mano debes controlarte, sí se puede ganar, hay fijas, mejor es apostar por su propia idea y no llevarse por los demás", "falta que venda su carro y lo apueste pensando en recuperar", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la plataforma china.

¿Qué es la ludopatía?

La ludopatía es un problema psicológico que tiene tratamiento. El juego, de hecho, actúa en el cerebro de la misma forma que lo hacen las adicciones a sustancias. Al obtener el premio, se activan los mismos circuitos neuronales del placer, lo que hace que se perpetúe esta conducta.

La persona no puede dejar de pensar en las apuestas, busca dinero para apostar e inventa excusas para que nadie detecte su problema. Vive con ansiedad de apostar que se alivia cuando juega y no puede dejar de jugar a menos que se le acabe el dinero.