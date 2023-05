"¿La jefita grone?": Policía deja pasar a hinchas para no perderse el partido

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales estallaron cuando el video publicado por la cuenta de @tiaradhayra, en la plataforma de TikTok, sorprendió a todos cuando una policía de tránsito, al parecer, hizo caso al pedido de un grupo de hinchas.

"Los hinchas estaban apurados para ver a su equipo"

En el material audiovisual se ve cómo un grupo de hinchas blanquiazules viajan en un auto y gritan desesperadamente para llamar la atención de una policía de tránsito para que les de prioridad y puedan llegar a tiempo a ver el encuentro deportivo de su equipo favorito del fútbol local en el estadio Alejandro Villanueva: ¡Alianza Lima!

Ante esta solicitud de los aficionados de la escuadra blanquiazul, la agente del orden lo miró e hizo el gesto para que sigan su trayecto tranquilamente.

"¡No le tienen miedo a nada!": reacciones de los seguidores

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena protagonizada por la mujer policía y este grupo de hinchas blanquiazules.

"La jefa también quiere ir al partido", "dijo Alianza y lo dejó pasar rápido", "qué buena onda la jefa", "quien diga que somos la mitad más uno miente, somos por lo menos el 70% del Perú", "por Alianza y para Alianza", "el que se de AL no le tiene miedo ni a las papeletas", "soy de la U y dejo admitir que Alianza es mi papá y me tiene siempre de hijo en los partidos", "la tombita arriba Alianza", "buena grone", "primer tombo que me cae", "arriba Alianza toda la vida", "ese poli merece un par de chelas", "ahora las gallinas...dirán que la PNP también 'ayudan' a Alianza", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Asimismo, los hinchas de Alianza Lima aprovecharon para recalcar su pasión por esta selección y responder a quienes criticaban que la escuadra íntima esté liderando la tabla de posiciones de la Liga 1, en especial a sus 'compadres' del fútbol, Universitario de Deportes.

"Es mejor ser segundo en tabla que ser un segundón con descensos", "hasta la policía les ayuda, como los árbitros que les regalan goles", "segunda división tenían que ser", "nunca campeonarán, la U es más", "como siempre con ayudita como en cada partido que enfrenta AL", "sin ayudita no son nada", acotaron otras personas en otros medios de comunicación y redes sociales.