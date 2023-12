Pareja recibe como regalo de bodas un viaje a Disney con todo pagado: "Me casaré con un huancaíno"

En redes sociales, una pareja quedó sorprendida al celebrar su boda y recibir como regalo un pasaje con todo pagado a Disney, así como otros regalos costosos, en Huancayo.

Muchas parejas desean celebrar su matrimonio al lado de sus amigos y familiares, por lo cual esperan que cada detalle sea perfecto, desde la decoración, banquete, músicos, la iglesia y la fiesta para celebrar su unión ante Dios.

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja huancaína está muy feliz de unir sus vidas para siempre y afirmar que su amor será eterno.

Como es característico, la fiesta se desarrolló al mismo estilo 'huanca', en el cual los invitados hacen su ingreso y entregan distintos regalos a los recién casados, pero uno de ellos los deja realmente pasmados. ¿Por qué?

Los esposos no podían creer lo que estaba sucediendo y solo atinan a sostener su sorprendente regalo y a sonreír por la emoción, así como agradecerles por el detalle.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otras usuarias aprovecharon en buscar "el amor de un hombre huancaíno", para que también puedan recibir costosos regalos en el día de su boda.

"Me quiero casar por el viaje nomas", "¿dónde consigo una familia así?", "busco algún soltero por ahí", "ya me dio ganas de casarme con un huancaíno", "voy a ponerme a buscar si tengo familia en Huancayo", "¿no tendrá el novio un primo soltero?", "me casaré con uno de por ahí", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok, logrando obtener alrededor de 803 mil reproducciones.