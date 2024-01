Novia sorprende a su pareja al cantar icónica canción de 'Shrek' en su boda: "Será su verdadero amor"

En redes sociales, una novia se robó las miradas y aplausos de los invitados de su boda al interpretar y cantar con mucha emoción una canción muy famosa de la película 'Shrek'. El video fue compartido en la plataforma china de TikTok, que ganó gran popularidad a nivel internacional.

Muchas parejas no dudan en demostrar cuánto se quieren y comparten sus mejores vivencias y anécdotas a través de videos e imágenes hasta lograr unir sus vidas para siempre en el altar y frente a Dios. Es por ello, que algunas de las novias buscan que el día de su matrimonio sea perfecto.

En el material audiovisual, de solo 35 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer se sostiene del brazo de su padre y se encuentra delante de quien será su futuro esposo, y con mucha emoción decide que la boda sea la más recordada por todos con una insólita acción, dentro de una iglesia en Puno.

Luciendo un hermoso vestido blanco y agarrando su bouquet, la joven novia deja de lado su timidez y empieza a cantar la canción 'Aleluya', que forma parte de la recordada película animada, muy popular entre niños y jóvenes.

Los invitados y su pareja se mostraron conmovidos con la escena y casi al finalizar no dudaron en aplaudirla por tan tierno gesto en el día más importante de su vida.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por buscar una forma de inmortalizar su unión con el hombre de sus sueños y pidieron que su matrimonio dure para siempre.

"Si no me cantan así, no me caso", "felicidades", "una hermosa historia de amor", "hermoso", "un momento que ninguno de los dos podrá olvidar", "comenzó tímida, pero se soltó al final y conmovió a todos", "será su verdadero amor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.