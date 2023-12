Pareja lleva a su hijo a una boda "sin niños" y le niegan entrada: "Las reglas son claras"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en X (antes Twitter) al ver cómo una pareja se mostró decepcionada al darse cuenta de que no podían ingresar a la boda de la novia acompañados de su hijo porque era un evento libre de niños.

Las celebraciones de bodas en la actualidad han causado gran revuelo por la polémica decisión de los novios de evitar la presencia de menores de edad para impedir que ocasionen algún accidente que arruinen su gran momento, que solo desean sea el más memorable de toda su vida.

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer luce un vestido rojo de gala y se encuentra acompañada de su pareja y del hijo que ambos tienen, para poder formar parte de una boda, ya que eran familiares de la novia, pero fue grande su sorpresa cuando fueron detenidos por los guardias de seguridad.

A pesar de que las reglas eran claras en la invitación, la pareja pedía que se realice alguna excepción, pero sus intentos fueron en vano y causaron gran polémica, no solo entre los invitados de la boda sino también entre los internautas. Al ser rechazados, solo les quedó la opción de retirarse.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados con la actitud de la pareja por no aceptar las reglas establecidas por los novios, que solo buscaban unir sus vidas para siempre ante el altar y frente a Dios.

"No es mi boda y hasta coraje me dio de que siempre hay un aferrado que quiere hacer su santa voluntad, como si fuera su fiesta y no respeta las reglas", "hace tiempo fui a una boda SIN NIÑOS y todos los que tenían niños se pusieron de acuerdo para contratar niñeras", "llegamos con un niño a una boda sin niños... ¿pues entonces qué esperaban?", "yo tengo 3 hijas y aunque me digan: con niños NO las llevo que flojera andar cuidando chamacos a esas horas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.