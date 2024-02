"Nunca en mi vida lo he escuchado": Asiático muestra sorpresa al leer carta de chifa peruano

En Perú hay una gran variedad de comidas, desde las que son por completo originales del país, hasta las que son inspiradas por platos de otros lados, el popular chifa siendo una de ellas. Un joven asiático se animó a leer el menú de un sitio de comida peruano, sin imaginar que su reacción se convertiría en un fenómeno viral en las redes sociales

En la plataforma TikTok, se volvió tendencia un video grabado por una pareja conformada por una peruana y un oriental. El hombre tiene en sus manos la carta del restaurante, donde se encontraría con la sorpresa de no saber que significaba cada palabra.

La grabación a las 60 mil visitas, y gustó a más de 3 mil usuarios. La mayoría de personas comentaron con ironía la reacción del asiático, mientras que otros se quedaron sorprendidos con que los platos no sean una traducción literal del chino.

"Si no entiende él, imagínate nosotras", "Si es chifa, está en cantonés, no en chino", "Los chifas no son restaurantes chinos", "Mi primo es cantones y tuvo su chifa. Él nos dijo que tenía la carta para los peruanos y para los chinos", "Eso que no ha ido al restaurante Pin Chung Long", "¿Me estás diciendo que el menú de los chifas no es traducción china?", respondieron en los comentarios.