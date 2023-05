"Nunca es tarde para cumplir tus sueños": Vendedor de canchita logró graduarse de la universidad

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El culminar satisfactoriamente una carrera universitaria es motivo de alegría para muchos jóvenes, y más para Samuel Cardoso Brito, quien a sus 52 años logró graduarse de la Universidad.

Desde pequeño tuvo que dejar el colegio para trabajar

En la publicación compartida en Instagram, Samuel manifestó que de pequeño no tenía ánimos de terminar y además, tenía que ponerse a trabajar para poder ayudar en casa a solventar los gastos.

"No tenía deseo de estudiar, no era bueno, entonces no pasé del tercer grado", manifestó. Sin embargo, le llamaba la atención la lectura. A los 15 años, cuando trabajaba en una mina con su padre, solía llevar consigo libros, historietas o cuentos, lo que se convirtió en una costumbre que mantiene hasta hoy.

Ya a la edad de 40 años, él retomó su apasionante gusto por la lectura y el idioma inglés, para luego tener el deseo de escoger una carrera de Letras en la Universidad de Uberaba, ubicada en el estado de Minas Gerais.

A través de su cuenta @samuel.cardosobrito, Cardoso expresó que su esposa fue una de sus motivaciones a seguir, ya que ella nunca dejó de creer en él. El mérito de sus logros lo comparte con su compañera de vida y se mostró muy agradecido en sus publicaciones compartida en redes sociales.

"Mi esposa y mi carrito de canchita fueron fundamentales para mi formación académica. Gracias, Dios", expresó en una foto donde posan ambos con su herramienta de trabajo. Asimismo, manifestó que "la voluntad es la mitad de todo lo que quieres conquistar, no hay edad ni distancia que lo impida. Solo tenemos que persistir, tener amor por lo que queremos".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, la publicación realizada en Instagram generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el esfuerzo de Samuel Cardoso por trabajar y estudiar a la vez, a pesar de su edad.

"Felicidades, ve por más logros en tu vida", "eres un ejemplo de superación e inspiración para muchos jóvenes que se quieren dar por vencido ante cualquier problema", "Dios te bendiga y tengas más éxitos en la vida", "valora siempre de donde saliste y no te olvides de los tuyos", "fuerza y dedicación", "tu historia es hermosa y motiva a seguir adelante", "nunca te rindas y ve por más logros al lado de tu hermosa familia", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores.