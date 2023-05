"No me olvido de donde salí y de agradecer a mi familia": Albañil logró graduarse como enfermero

En redes sociales encontramos distintas historias conmovedoras y de inspiración donde los jóvenes son los protagonistas. Esta vez se trata del caso de Manuel Chimas, un joven mexicano que logró graduarse de la carrera que tanto soñaba.

Con esfuerzo y dedicación, Manuel Chimas logró graduarse en Enfermería luego de trabajar como albañil para poder costear sus estudios en el Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT), y no dudó en celebrar junto a sus amigos, excompañeros de trabajo y familiares.

A través de una publicación realizada en Facebook, el joven manifestó que en el camino encontró algunas dificultades, pero nunca se dio por vencido para ver cumplido sus sueños de ser un gran profesional y que sus familiares se sientan orgullosos de sus logros.

"Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido a las personas que me dieron buenos consejos. Agradezco a mi familia y amigos", escribió el joven mexicano.