"Orgulloso de ambos": Policía asombra al revelar su 'doble vida' en las redes sociales

17/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales circula un reto viral donde muchos dan a conocer la 'doble vida' que tienen, es decir, lo que realizan de día y de noche, ya sea en sus profesiones o trabajos, tal como se muestra en el video compartido por la cuenta de @chequeaz, en la famosa plataforma china de TikTok, donde un joven policía peruano sorprendió a sus seguidores.

Payaso y policía

En el material audiovisual, de 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven peruano subió escenas donde se le ve maquillado y disfrazado como un carismático payasito en una fiesta, así como bailando con una de las personas asistentes a dicho evento.

Pero el asombro de sus seguidores se dio más cuando, luego se le ve con su uniforme policial, demostrando que ejerce ambas carreras de forma honesta. Además, con mucho orgullo el joven policía señaló en su cuenta: "Siempre disfrutaré de ambos, mi policía y mi arte en 'Marbetito'".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y fue compartido en distintos medios de comunicación y plataformas como Facebook y Twitter. Además, generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven por no amilanarse al demostrar que se dedicaba a trabajar como payasito.

"¿Cuándo vienes a animar mi vida? Ok no", "policía honesto", "caramba, sí que se ganó este trend", "se llevó el mejor trend", "una gran sencillez dice mucho de usted, Dios lo bendiga hoy mañana y siempre", "el mejor trend que he visto", "este es el ganador del trend", "buena, bro", "por lo menos saca sonrisas", "seguridad y alegría en una misma persona", "cuando un policía es honesto y quizá no alcanza busca un trabajo extra, no como otros, perfecto, felicitaciones poli", "de día es uno de noche otro", "creo que nadie se esperaba el cambio, me sorprendió", "ahora ya saben que si dice que está multado o lo llevarán preso lo dice en chiste", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Asimismo, otros internautas aprovecharon en comparar su reto con el realizado por un monaguillo, un sacerdote y un profesor arequipeño, quienes sorprendieron a sus seguidores al revelar lo que hacían de día y de noche, tal como este joven policía.

De esta manera, el clip ha logrado 2.5 millones de reproducciones y casi 200 mil 'me gusta', al ver que el joven peruano era policía de día y en sus días 'francos' se dedicaba a trabajar como payasito.