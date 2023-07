"No sé trata de tener dos vidas": Sacerdote muestra su pasión al alentar Alianza Lima

14/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales se ha vuelto viral un trend donde muchas personas dan a conocer sus "dobles vidas", tanto en el ámbito personal como profesional. En el video compartido por la cuenta de @brunoyarleque9, se ve cómo un hombre se dedica a alentar a su equipo favorito de fútbol cuando no está ejerciendo como sacerdote.

Pasión por Alianza Lima

En el material audiovisual, de 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un sacerdote peruano decisión unirse al trend señalando que alienta a Alianza Lima en cada uno de los partidos que enfrenta en el Estadio Matute, pero luego se dedica a predicar la palabra de Dios.

"No se trata de tener dos vidas, es saber llevarlo en nuestra única vida", se lee en la breve descripción del video que logró alcanzar 17.400 mil visualizaciones.

El padre Bruno Yarleque manifestó que siempre ha sentido la vocación por servir a Dios, pero también mostró imágenes de sus principales actividades diarias y también la pasión que siente por ver jugar a los 'Íntimos'.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la pasión del padre y la emoción que demuestra al momento de alentar a su selección favorita. Asimismo, otros internautas señalaron que no tenía nada de malo con que los sacerdotes demuestren sus actividades diarias fuera de la Iglesia, ya que también son "seres humanos".

"Padrecito usted si que gano este trend", "no lo entenderían, arriba Alianza", "eso no lo esperaba, el mejor hasta ahora", "aquí retumba la frase Dios, mi madre y Alianza, ya tenemos ganador del trend", "no lo esperaba, pero este amor es tan grande y ya se está representando", "padrecito, a qué tribuna, puedo pedirle su bendición si lo encuentro en Matute", "el amor por nuestros colores no tiene límites", "padre, usted si que tiene ganado su espacio celestial", "el mejor de todos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores de TikTok.

De esta manera, el video realizado por el padre Bruno Yarleque, hizo que muchos demostraran también su pasión por la camiseta blanquiazul. Además, quedaron sorprendidos por ver que un padrecito también realizaba actividades fuera de la Iglesia como cualquier otra persona.