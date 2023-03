Pareja gastó 27,000 dólares para su boda, pero más de la mitad de sus invitados no asistió

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Para algunas parejas, su boda es el mejor día de todos, pero no para Gray Narvaez-Dragion y su novio, quienes gastaron más de 27,000 dólares para su boda sin saber que más de la mitad de sus invitados no llegarían al lugar.

Gray Narvaez-Dragion compartió en su cuenta de TikTok un video donde muestra varias mesas vacías en el salón de ceremonias señalando "88 personas dijeron que sí... ni siquiera 40 se presentaron".

La pareja señaló a un medio de comunicación que al ingresar al lugar de su recepción, se encontraban muy confundidos y que muchos de los que no se presentaron eran sus compañeros de trabajo. "Cada persona que invitamos no fue aleatoria; amamos mucho a cada uno", dijo Narvaez-Dragion.

Incluso, una persona les envió un mensaje de texto la mañana de la boda diciendo que estaban muy emocionados de estar allí, pero que en realidad no asistieron. También señaló que pensó mucho en los obsequios que les dieron a sus invitados, que eran imanes de resina y jabones hechos a medida para manifestar felicidad, amor y conexión a tierra.

"Tenemos la mayoría de estos en mi auto en este momento. Ni siquiera lo hemos desempaquetado correctamente todavía. Mis flores todavía están adentro", acotó.

Usuarios se solidarizan

Varios usuarios de esta red social expresaron su apoyo y solidaridad para la pareja de recién casados señalando que las personas no podían ir debieron notificarles a tiempo.

"Le pasó a mi hermana. Pusimos la sala a 80 y no llegaron ni 30". "Envíe una factura por la comida a quien haya respondido afirmativamente y no se haya presentado básicamente para el día más importante de su vida". "Nuevo miedo desbloqueado". "Mi madre hasta el día de hoy todavía guarda rencor contra las 3 personas que respondieron, pero no se presentaron a su boda en 2014, así que lo entiendo". "Invité a 87 personas y vinieron 32, fue una pérdida de dinero, pero aun así pude casarme con el amor de mi vida". "Esos 40 son los que guardan en sus vidas. ¡Convierte esto en una bendición!", son algunos de los comentarios que cuenta el video viral en TikTok.

En otro video subido a su cuenta, Gray indicó que se vio obligada a cancelar algunos eventos como su despedida de bengala, cena, baile privado y acortar toda la recepción bien organizada.

"Nuestra ceremonia me hizo muy feliz, pero, cuando miré las sillas que habíamos colocado, me di cuenta de que estaban vacías. No me di cuenta hasta después... Estuve llorando durante horas por esto... Estaba tan desconsolada", acotó.

Además, Gray indicó que ella y su pareja quedaron arruinados financieramente después del evento organizado el 27 de febrero, que consideraban sería el mejor de todos.