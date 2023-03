Mujer presume que se casó con su padrastro en TikTok

04/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La ceremonia de la boda en Las Vegas, fue trasmitida en directo mediante TikTok por amigos de la pareja que sellaron su amor luego de un apasionado beso en donde les declararon marido y mujer.

Durante la celebración la novia

reveló que su nuevo esposo era supuestamente también es su padrastro.



"Casarme con mi padrastro fue la mejor decisión que he tomado", escribió en el vídeo la Tik Toker llamada Christy, quien es madre de dos hijos.

El vídeo que tiene más de 20 millones, y en un fragmento del vídeo se lee el hashtag "#MarryYourMomsEx" o traducido al español "#CasadaConElExdemiMamá".

El clip desató polémica, y esto han sido evidenciado en los comentarios, en donde algunos critican y otros felicitan la acción de la pareja, "no creo que pueda llegar a una situación en la que esto suceda y no haya asco", "hay 7 mil millones de personas ¿por qué?", "realmente pasó de 'papá' a 'papá' ¿verdad?", "nunca debería haber un hombre que pueda decir 'no es así como lo hizo tu mamá'".

¿Cuál es la relación con su madre?

Debido a las masivas preguntas de la actual relación con su madre, la mujer declaró, en un clip que tiene buena comunicación con ella, y apoya la unión al cien por ciento, incluso sale en el vídeo tomando fotografías de la feliz pareja en su matrimonio.

La mujer aclaró mediante un comentario en el vídeo que no fue criada por su padrastro, ya que lo conoció cuando era mayor de edad, descartando que el hombre le haya criado. A ello, agregó que su madre tiene una buena relación con su expareja, ya que ante habían terminado en buenos términos y no tuvieron ningún vínculo que les atara (hijos).