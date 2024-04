Perrito llora desconsolado durante el funeral de su dueña: "El verdadero amor incondicional"

07/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con una conmovedora escena, como la compartida por la cuenta @nwllll, en TikTok, donde un perrito llora desconsoladamente en el funeral de su dueña, en Filipinas.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se tratara de un miembro más de sus familias, ya que les demuestran lealtad y amor incondicional hasta el último día de sus vidas.

¡Desgarradora escena!

En el material audiovisual, de solo 40 segundos de duración se ve cómo se lleva a cabo el funeral de una mujer. En el lugar se observan varios arreglos florales y en el centro el ataúd.

Sin embargo, quien se llevó las miradas de todos y rompió sus corazones fue un perrito de color café que estaba sentado en una silla y lloraba demostrando su profundo dolor por la ausencia de su compañera de vida.

"Incluso si la tía Georgia tiene sueño, ella seguirá cuidándote", se lee en la descripción del clip que fue subido por la sobrina de la difunta, y logró miles de interacciones y alrededor de 19 millones de reproducciones.

El mensaje descrito sería una forma de darle ánimo al can para que sepa que a pesar de que no se encuentre junto a él en vida, su dueña siempre estará presente en espíritu, al igual que en los corazones del resto de sus familiares.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena por la lealtad y el amor incondicional de los animales. Por otro lado, otros usuarios se preocuparon por el futuro del can al sufrir la pérdida de su propietaria y pidieron que no lo dejen solo.

Otros comentarios enfatizaron la especial conexión que los animales tienen con los seres humanos y cómo a menudo superan nuestras propias expectativas. "Es un amor que creo que nadie más puede brindar. Por eso amo tanto a esos animales", afirmó un internauta.

"Pero siéntense a llorar con él", "explíquenle que ya no está, deja que vea el ataúd y entienda que se fue, si no pensará que simplemente lo abandonó y abrácenlo", "el verdadero significado de amor incondicional", "se me metió un océano Pacífico al ojo", "su corazoncito sufre", "qué dolor, por favor no lo abandonen, denle mucho amor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en la famosa plataforma china.

De esta manera, el caso causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un perrito lloraba desconsoladamente sobre una silla frente al féretro de su amada dueña, en Filipinas.