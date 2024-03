Joven esconde a su perrito en coche para bebé y así poder ingresar a una pollería: "Nueva generación de hijos"

31/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más peculiares e insólitos, como el compartido en TikTok, donde un joven peruano no dudó en esconder a su perrito dentro de un coche de bebé para poder ingresar a una pollería que no era pet-friendly y comer sin sentirse culpable de dejarlo solo en casa.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se trataran de un integrante más de sus familias hasta el punto de considerarlos 'perrhijos', brindándole la mejor atención, comprándoles sus juguetes favoritos, cumplir con sus vacunas, atención médica y otros objetos que les permita hacerlos felices y garantizar su bienestar.

Cuida de su perrhijo

En el material audiovisual, de solo seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se encuentra dentro de un restaurante disfrutando y degustando de sus espaguetis que eran parte del menú. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que sostiene uno de los fideos con sus dedos y lo acerca a su lado donde se encontraba un coche cubierto con varias mantas.

Todos creerían que dentro de este objeto estaría un bebé, pero para sorpresa de todos se logra observar el hocico de un perrito de color negro, quien al parecer no hacía ningún ruido para evitar ser descubierto y que corran a su dueño del lugar.

"Con nuestros perritos a donde sea. (...) Cuando el restaurante no es pet friendly", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y compartir sus más insólitas anécdotas similares, ya que no deseaban dejar solos a sus mascotas en la calle, mientras ellos ingresaban a un lugar que no es pet-friendly.

"Te felicito papá luchón", "jajaja, me hizo la noche, lo que más risa me da es que Firulais está quietito, ni ladra", "la nueva generación de hijos", "tan educadito", "y él sabe que debe quedarse quieto", "a eso se le llama estrategia", "esa adrenalina que nadie te descubra", "llegará el momento en que dejen entrar a los animalitos a todas partes porque son nuestros hijos", "yo entré con el mío al cine", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven escondió a su perrito dentro de un coche para bebés y así poder ingresar a comer a un local peruano que no aceptaban mascotas, sin ser descubierto.