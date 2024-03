¡Hasta el final! Perrita no se separó del cuerpo de su dueña que llevaba más de una semana fallecida

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y desgarradores, como el de Poppy, una perrita que fue encontrada tendida junto al cuerpo de su dueña Yolande, de 76 años, quien llevaba más de una semana fallecida en Reino Unido.

Los animalitos como los perritos nos han demostrado gran amor y cariño incondicional hasta el punto de ser considerados como el "mejor amigo del hombre". Muchos de ellos, brindan apoyo y consuelo en los momentos más difíciles hasta el último suspiro.

Yolande fue encontrada muerta en su casa en West Cross, Swansea, el 24 de marzo, por su vecina, quien fue a ver cómo estaba después de preocuparse por no vela durante algún tiempo.

Christie Powell, la peluquera de la perrita, presenció la terrible escena y se percató que la mujer de 76 años se hallaba sin vida, pero a su lado se encontraba su fiel mascota aún con vida, pero en pésimas condiciones, ya que estaba deshidrataba y presenciaba un serio caso de desnutrición. Tan deteriorada estaba la salud de Poppy, que incluso era incapaz de movilizarse.

"'Poppy' siempre ladra y la oyes si tocas la puerta, pero cuando di la vuelta (para regresar a su casa) no la oí ladrar. Pensé 'ay no, aquí algo no está bien'", expresó Powell a Daily Mail. Asimismo, indicó que la mujer de avanzada edad no tenía a nadie más en el mundo que su fiel mascota.