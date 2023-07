Perritos suben a juego mecánico y conmueven los corazones de sus seguidores

07/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más, las redes sociales nos sorprende con los casos más conmovedores y enternecedores donde las mascotas son las protagonistas. En el video compartido en la cuenta de @contextdogs, en Twitter, se ve a un grupo de perritos montados en un juego mecánico.

Perritos en juego mecánico

En el material audiovisual, de 13 segundos de duración, se puede apreciar el preciso momento en que un par de adorables perritos se encuentran felices en un juego mecánico, sin mostrar ninguna molestia al dar varias vueltas en el carrusel, que tiene todo tipo de figuras, como patos, caballos, coches y dibujos de caricaturas animadas.

Los perritos de diversos tamaños y razas están de los más tranquilos disfrutando del paseo en una feria, el cual generalmente es 'invadida' por niños y jóvenes, pero en esta ocasión fueron los amigos de cuatro patas quienes le sacaron el mejor provecho, generando que muchos de sus seguidores se muestren conmovidos por la escena.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por la tierna escena protagonizada por el grupo de perritos.

"Se lo están pasando genial y estoy aquí para eso", "mira a los bebés felices", "al laboratorio le gusta, los demás lo odian", "hay un alma legítima de humano en ese perro", "mi perro hubiera intentado comerse el auto", "mira a los bebes felices", "mi perro tendría un ataque de pánico", "se lo está pasando genial", "son bebés perrunos en su momento de diversión", "no veo nada de malo en que se diviertan", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Twitter.

En contra

Por otro lado, también aparecieron comentarios de personas que se mostraban en contra de "humanizar" a las mascotas y manifestaron que los perritos deberían estar en casa y no tratarlos como si fueran niños.

"No sé por qué tanto malcrían", "ellos son perros, no niños", "no ven que son perros", "les hará daño tantas vueltas", "sus ojos demuestran temor", "entiendan ¡son perros!", "ellos deben estar en casa cuidando", "traten a los perros por lo que son, animales", comentaron otros usuarios.

De esta manera, el clip donde se ve a los perritos divertirse en un carrusel de una feria, generó opiniones divididas, así como conmover a los seguidores de redes sociales por la ternura que demuestran en el juego.