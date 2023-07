Perritos destrozan S/ 300 y reciben reprimenda: "Cag*** rápido, me falta la otra mitad"

04/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los animales siempre logran captar la atención en las redes sociales, y en esta ocasión, unos perritos se han convertido en protagonistas de un video que ha sacado miles de carcajadas entre los usuarios de TikTok. La travesura de los canes resultó en la destrucción de S/300 pertenecientes a su dueño, generando una reacción viral en diferentes plataformas.

Perritos reciben reprimenda

El video, compartido por el usuario @Lachiviando, muestra a un joven visiblemente frustrado mientras graba a sus perros que han triturado en pedazos sus billetes. Con un tono de indignación y humor, el joven les exige a los traviesos canes que "Cag*** rápido, me falta la otra mitad". La escena peculiar y cómica no tardó en hacerse viral, superando el millón de reproducciones en TikTok.

La travesura de los pequeños canes seguramente quedará en la memoria del dueño durante mucho tiempo. En la descripción del video, el joven plantea la pregunta de si el banco le devolverá el dinero destrozado.

Usuarios de TIkTok reaccionan

Los usuarios reaccionaron a esta interrogante con recomendaciones, sugiriendo que lleve los billetes al banco en busca de una solución.

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos de ellos tomaron un tono humorístico al abordar la peculiar situación que atravesó el dueño con sus perros. Entre las respuestas se encuentran frases como "A mí me cambiaron en el banco", "Con suerte encontrarás a alguien que te ayude", "Ellos no tienen la culpa", "Me encanta tu actitud", "Sí tiene solución", "No sé si llorar o reír", "Qué daño", "Entonces, sí dan vuelto", "El banco cambia al toque", entre otros.

Mientras el video continúa ganando popularidad en las redes, el joven dueño de los perros deberá buscar una solución para recuperar su dinero destrozado.

Aunque la situación puede parecer desalentadora, la actitud del joven y la recepción humorística por parte de los usuarios ofrecen un respiro en medio de la preocupación.

Este episodio viral nos recuerda que la presencia de las mascotas en nuestras vidas puede ser llena de sorpresas, incluso cuando esas sorpresas implican pérdidas económicas. Queda por ver cómo se desarrollará esta historia y si el dueño de los perros logrará resolver su situación con el banco.

Las redes sociales continúan siendo el escenario perfecto para compartir momentos inesperados y divertidos protagonizados por animales, y esta travesura canina se suma a la larga lista de videos virales que hacen reír y reflexionar a millones de usuarios en todo el mundo.