Joven revela que postula por tercera vez a la Universidad de Lima: "¿Tan difícil es?"

12/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Varios adolescentes que recién egresan de sus centros educativos, eligen la universidad o instituto en donde quieren estudiar una carrera, con el fin de lograr sus objetivos y la inserción laboral. Es así como una joven decidió postular por tercera vez a la Universidad de Lima. Su caso fue difundido en las redes sociales y se volvió viral en cuestión de minutos.

Cabe señalar que, un youtuber que cuenta con el canal denominado "Confesiones San Marcos" acudió a las inmediaciones de la Universidad de Lima para conversar con los postulantes acerca del examen de admisión y se encontró con el caso de una joven, quien reveló que es la tercera vez que postula a dicha casa de estudios.

En el video, publicado por el usuario @Confesiones_SanMarcos, se observa cómo el youtuber se acerca a la postulante, quien se encontraba en la cola para ingresar al campus universitario. Enseguida, le pregunta cuál es su nombre y ella responde: "Sherly". Luego, el joven le consultó cómo se siente antes de ingresar a dar el examen de admisión. Ella le reveló que estaba nerviosa.

"¿Es la primera vez que postulas?", le pregunta el creador de contenido. "No, ya es la tercera", dijo Sherly ante las cámaras. Tras ello, le volvió a preguntar cómo se siente y ella le respondió: "Confiada, porque sí me he preparado". Luego, le deseo suerte en la evaluación.

Al finalizar la entrevista, el youtuber dice lo siguiente: "Tercera vez que postula en su vida, chicos, es el segundo examen más difícil de Latinoamérica, se los dije".

Video de joven que postula por tercera vez a la Universidad de Lima

Un youtuber realiza una breve entrevista a una joven que postula por tercera vez a la Universidad de Lima.

Comentarios sobre examen de Universidad de Lima

En la descripción del video que fue publicado en Tik Tok, el joven pregunta a sus seguidores: "¿Tan difícil es el examen de la U de Lima?". Es así como varios usuarios de dicha red social se pronuncian al respecto y señalan que la prueba de la Universidad de Lima es sencilla.

"Hasta el examen de la Vallejo es más difícil", "Es mi futura jefa, se confía siempre en sus exámenes", "El examen es fácil, pero solo los que lo hacen mejor entran y los otros cuatro mil se van a su casa", "Pero si saliendo de mi cole me ofrecieron entrar directo por entrevista y con 30% menos" y "Está potente ese examen, aunque ya lo hice a la segunda en mi UCV" fueron algunos de los comentarios en el video.

Así, el video de la joven que revela que postula por tercera vez a la Universidad de Lima, desató risas en redes y debate entre usuarios. Hasta el momento, el clip cuenta con más de 50 mil reproducciones, más de 2 mil 'Me gusta' y más de 200 comentarios.