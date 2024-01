Policía sorprende al participar en retos de TikTok portando su uniforme: "Que me den de baja, normal"

Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jeysi Villareal Guevara, ha desencadenado polémica al realizar retos en TikTok luciendo su unifrme policial, desafiando así las directrices establecidas en la Directiva RD. N.º 151-2017-SUB-DGPNP que regula el uso adecuado del uniforme en redes sociales.

En un video compartido en internet, el suboficial Villareal protagoniza 'batallas' en TikTok, interactuando con seguidores mientras transmite junto a una joven. A pesar de las normativas que indican el buen uso del uniforme en redes sociales, el agente responde a las críticas con desafío, expresando que no le avergüenza y afirmando dar una imagen positiva a la PNP.