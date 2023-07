"Por mi perrhijo, lo que sea": Señor le hace una limpia a su perro para quitarle el 'mal de ojo'

02/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos conmovedores y enternecedores donde los protagonistas son las mascotas. En muchos de ellos se ve el gran cariño que tienen las personas hacia sus perritos, como si se tratara de un integrante más de sus familias, por lo cual no dudan en atenderlos, cuidarlos y darles los mejores cuidados. Es así como un video compartido en la plataforma de TikTok, se ve cómo un hombre, quizás preocupado, decide llevar a su perrito a hacerse una limpia.

Perrito recibe 'limpia'

En el material audiovisual, de 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre de avanzada edad acompañado de su mascota, se acerca a una mujer que se encuentra sentada rodeada de distintas hierbas y plantas, que utiliza en su trabajo diario.

Caso en Ecuador

La usuaria @adria.nini, decidió compartir el tierno momento en que el señor llevaba a su perrito de color blanco, a un puesto de rituales en las calles de Ecuador.

La señora comienza a agarrar un ramo de ruda y lo pasa por todo el cuerpo del adorable can. Todo parece indicar que buscaba eliminar "las malas vibras y el mal de ojo" que podría tener el indefenso animalito.

Muchas mascotas comenzarían a sentir miedo y tratar de escapar, pero este perrito hizo todo lo contrario, se le ve muy tranquilo y cómodo con el ritual, como si no se tratara de su primera vez.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto del señor por el cuidado que daba a su mascota. Otros señalaron que se sentían identificados con la escena y que también harían lo que sea por su bienestar.

"Por mi perro, lo que sea", "uno puede estar mal, pero nuestras mascotas jamás", "yo le hago a mi perrito cuando está decaído y a la media hora está jugando", "no está mal porque siempre hay mala vibra de la gente", "puedes creer o no, pero a mí me encanta porque eso es amor hacia su perrito", "yo le paso el huevo a mi perrhija cada vez que volvemos de la calle", "es su perrijo así que el está primero, cuidarlo de todo los males de ojo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el breve clip acumuló alrededor de 119.900 'me gusta', al ver cómo el señor mostraba todo su cariño hacia su mascota por preocuparse por su salud y que ninguna "mala vibra" lo lastimara, por lo cual decidió llevarlo a hacerse una limpia.