"No podía dejarlo solo": Joven sorprende al llevar a su perrito a clases

26/06/2023

En redes sociales encontramos diversos videos donde las mascotas son las protagonistas, en especial los perritos. Muchas personas buscan la forma de cuidarlos lo mejor posible como si fueran un integrante más de sus familias, tal como lo hace una joven estudiante quien decidió llevar a su perrito a clases.

Tiene dependencia emocional

En el material audiovisual compartido en la plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que una joven es descubierta por su profesor y le pide que le muestre qué lleva en su mochila por los ruidos.

Al momento de abrir su mochila, la joven señala que tiene a su perrito dentro de su mochila, ya que tiene dependencia emocional. Trató de sentarse en la parte de atrás del aula para evitar ser descubierta, pero sus planes fallaron.

Lejos de estar asustado, el perrito se mostraba emocionado y feliz de estar al lado de su dueña, y generó la sorpresa de sus compañeros y del profesor que no pudo evitar hacer gestos de asombro delante de toda la clase.

La joven manifestó que no podía ver sufrir a su mascota cada vez que se ausentaba de casa y por ello decidió llevarlo consigo a todas partes, así sea a clases.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y se sintieron identificados con la escena, ya que tendrían mascotas que tienen el mismo comportamiento que el protagonista de esta historia viral.

"La reacción del profe 10 de 10, no se molestó", "el perro: Karen, nos descubrieron", "cuando tiene examen le sopla y se saca 20, es su inspiración", "el licenciado super buena onda", "qué linda, seguro no lo quiso dejar solo al amigo perruno", "parece que ella lloraba", "lloraba de risa", "y bueno, somos madres", "yo diría que la que tiene dependencia de él soy yo", "el perrito también se va a graduar", "tan hermoso que lo llevó y el profe no dijo nada por el perrito", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Algunos internautas señalaron que tener dependencia emocional de sus mascotas no es necesariamente negativa, ya que puede generar una relación cercana y significativa entre el animal y su cuidador.

Sin embargo, el video donde se ve a la joven universitaria llevar a su perrito a clases generó opiniones divididas porque otros usuarios indicaron que no se debe "humanizar a los perritos" y ellos deberían estar en casa.