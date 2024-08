Postulante a la UNI llega a las 5 a. m. para dar su examen y usuarios reaccionan: "Triunfará en la vida"

14/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más, las redes sociales nos sorprenden con casos inspiradores como la de una joven postulante, que se ganó la admiración de muchos por demostrar gran determinación y esfuerzo por llegar temprano al examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Muchos jóvenes se acercaron hasta la UNI con el sueño de poder obtener una vacante de la carrera de sus sueños y así convertirse en grandes profesionales y retribuir a sus padres todo su apoyo incondicional.

Postulante llegó a las 5:00 a.m.

Según las imágenes difundidas a través de la famosa plataforma china de TikTok, se puede apreciar que el 12 de agosto, una joven de 17 años se convirtió en la primera persona en llegar a los exteriores de la casa de estudios ubicada en el distrito del Rímac.

La postulante reveló que viene desde Puente Piedra y a pesar de que le quedaba lejos, no dudó en levantarse a las 3:00 a.m. para lograr llegar a las 5:00 a.m. y así evitar el tráfico o algún otro contratiempo que le impida rendir su examen para la carrera de Ingeniería Civil.

La joven, que lucía una casaca morada y unas zapatillas, confesó que no le importaba el frío que azotaba en ese momento porque estaba concentrada en todo lo que había estudiado para ver su sueño profesional convertirse en realidad.

"Esta chica fue la primera en llegar a dar su examen en la UNI", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones.

Reacciones de los seguidores

La escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por enseñar al resto, que con gran esfuerzo y determinación se puede salir adelante, y esperan que tenga buenos resultados tras su prueba.

"Felicitaciones por tu puntualidad", "esas son las personas que triunfan en la vida", "por su responsabilidad, una medalla", "si así fueran todos", "tiene un gran futuro por delante", "vale un Perú", "la puntualidad cambia todo", "los mejores deseos para esa jovencita", "aprendan esos que siempre llegan tarde, al último minuto", expresaron los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven postulante no dudó en levantarse temprano y llegar a las 5:00 a.m., cuatro horas antes, para rendir su examen de admisión de la UNI.