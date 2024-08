Madres se quedan dormidas esperando a sus hijos que rinden examen de admisión UNI: "Confían en ellos"

En redes sociales encontramos casos conmovedores como el compartido en TikTok, donde dos madres se volvieron tendencia al quedarse dormidas esperando a sus hijos que rindan el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Los padres de familia siempre han demostrado que estarán siempre para apoyar a sus hijos, sin importar la edad que tengan y especialmente cuando se trata de ayudarlos a cumplir con sus metas y sueños como ser un gran profesional.

El lunes 12 de agosto se llevó a cabo el primer examen de admisión de la UNI, reuniendo a cientos de jóvenes que ansían alcanzar una vacante de la carrera de sus sueños, pero no llegaron solos, sino que fueron acompañados de sus padres desde las primeras horas de la mañana.

Es así como dos madres fueron vistas apoyadas sobre una de las paredes de la reconocida casa de estudios mientras esperaban que sus "retoños" salgan, pero era evidente su cansancio y terminaron por quedarse dormidas.

En la escena también se puede observar que otros progenitores trataban de mantenerse activos leyendo libros o conversando con otros hasta poder volver a ver a sus hijos salir del examen y llevarlos a casa para saber cómo les fue y después esperar los resultados ¡buenos o malos!

Madres quedan dormidas esperando a que sus hijos tengan buenos resultados en examen de admisión.

Como era de esperarse, este caso se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en remarcar que los padres siempre estarán presentes en cada etapa de sus hijos y que nunca dudarán de darles su amor y apoyo incondicional.

Además, se resaltó que los padres comparten los sacrificios y sufrimientos de sus hijos porque siempre van de la mano con ellos para guiarlos por el buen camino.

"Esa etapa no me tocó vivir, pero qué gratificante es llegar a casa y decirle 'viejitos lo logré' y más aún creo yo al egresar", "padres que te apoyan y lo siguen haciendo a pesar de los obstáculos, valen una vida", "a mí nadie me acompañó", "viví esos momentos, pero valió la pena. Mi hija, mi mayor orgullo", expresaron en la famosa plataforma china.