Premio de lotería destapó la doble vida de su esposo: "Se lo regaló su amante y ahora me debe la mitad"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

¡Celebración terminó en decepción! Una mujer descubrió la infidelidad de su esposo luego de que ganara él la lotería con el boleto que su amante le compró. El caso se volvió viral en las redes sociales.

Boleto de lotería reveló la infidelidad de su esposo

Ganar un premio en un juego de azar puede cambiar la vida del afortunado; sin embargo no fue el caso de un hombre en España. Pues bien, según se reveló, el "sacar el gordo" de la lotería terminó por destapar su doble vida.

De acuerdo a la historia viral, una mujer identificada como Lolimar se encontraba emocionada al saber que su esposo ganó el premio de 109 mil euros del Gordo de Navidad. Sin embargo, la situación tuvo un giro dramático cuando tras ver algunas fotos se percató de que el hombre de su vida aparecía muy cariñoso abrazando a otra mujer.

Ese hecho generó que ella no dudara en confrontar a su pareja y reclamarle, ya que tenía sospechas de que él le estaba siendo infiel. El esposo buscó la forma de deslindar su traición alegando que Lolimar "tenía mucha fantasía en la cabeza".

"Salían abrazos y cuando le pregunté, me dijo que yo tenía mucha fantasía", afirma Lolimar. Ella se quedó con la duda desde aquel momento, pero decidió confiar y seguir con él: "Teniendo en cuenta la euforia del momento, todo era posible", hasta el hecho de abrazar a la persona que esté cerca a él en ese momento de la premiación.

Encaró a su pareja por la traición

Poco después de ganar el premio, el hombre desapareció y dejó de contestar las llamadas y mensajes de Lolimar. Finalmente, se divorciaron, pero estaban casados en gananciales, por lo que a ella le correspondía recibir la mitad del dinero ganado.

Asimismo, la mujer contó que la foto le permitió descubrir al final que su esposo mantenía una doble vida: una relación oculta de cuatro años con la fémina que sale en la imagen y que, además, el boleto premiado no había sido comprado por su pareja, sino que fue un regalo de aniversario de la amante.

Reclama parte del premio de la lotería

"Me corresponde la mitad del décimo", expresó Lolimar. Ante la postura de reclamar parte del dinero de la lotería y que la Audiencia Provincial de A Coruña le dio la razón, el hombre decidió apelar el fallo alegando "falsamente" que ya no convivían como pareja cuando ocurrió el sorteo.

Por el momento, la suma millonaria se mantiene congelada por las autoridades judiciales hasta que se resuelva de forma definitiva el último recurso presentado. Este insólito episodio inició en 2022 y ahora vuelve a resaltar en las redes sociales a la espera de la decisión final de la justicia española.

De esa manera, el boleto ganador de la lotería terminó destapando una infidelidad. Una mujer descubrió la doble vida de su esposo, ya que el boleto del premio fue comprado por su amante con quien llevaba cuatro años de relación paralela a la suya. El caso ha generado el debate en las redes sociales.