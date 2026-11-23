23/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Las altas temperaturas que se registran en los últimos días en el territorio nacional vienen generando diversas reacciones entre la población, quienes buscan alternativas para sobrellevar el calor y descansar durante las noches. Por esta razón, una mujer fue captada en un video donde saca su colchón a la calle y duerme frente a su casa por el sofocante clima.

Mujer duerme en la vía pública ante el intenso calor

El momento fue captado en un video que se difundió en redes sociales y rápidamente consiguió gran cantidad de visualizaciones y comentarios. Dentro de las imágenes, se puede ser a la mujer echada en su colchón y durmiendo fuera de su domicilio por el intenso calor que se registra en el país ante el fenómeno El Niño.

Según se aprecia en las imágenes, la ciudadana decidió instalarse en el exterior de su casa, utilizando su colchón para recostarse y descansar, aparentemente cansada de las altas temperaturas que se sentirían dentro de su hogar.

La escena despertó la sorpresa de los usuarios en las plataformas digitales, quienes no tardaron en compartir el video y comentar sobre las medidas que algunas personas deben adoptar para encontrar un poco de comodidad frente al intenso calor.

Aunque no se precisó el lugar exacto donde ocurrió el hecho, la situación habría sido motivada por las condiciones climáticas, que vienen dificultando el descanso de algunos ciudadanos, especialmente durante las noches.

Ciudadanos podrían experimentar dificultades para dormir a causa del intenso calor

El episodio se convirtió en un ejemplo de cómo el calor puede alterar las actividades cotidianas y llevar a las personas a buscar soluciones poco habituales para refrescarse ante las altas temperaturas que se vienen registrando en el país.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en redes sociales, donde varios usuarios se identificaron con la protagonista y señalaron que los cambios climáticos tampoco les permiten dormir con tranquilidad.

La preocupación aumenta de cara al verano de 2027, debido a que las condiciones asociadas al fenómeno El Niño podrían intensificar todavía más las temperaturas en la capital. Según explicó Nelson Quispe, meteorólogo del Senamhi, Lima suele alcanzar máximas de hasta 32 °C durante esta temporada. Sin embargo, el escenario previsto sería más extremo.

Finalmente, la insólita escena de la mujer con su colchón en la calle y durmiendo frente a su vivienda por el intenso calor volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrentan algunas personas para conciliar el sueño ante las elevadas temperaturas.