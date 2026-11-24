24/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

WhatsApp comenzó a habilitar este martes 24 de noviembre los stickers con sonido, una novedosa función que permite sumar grabaciones de voz, frases o efectos de audio a imágenes fijas y animadas directamente en las conversaciones.

A diferencia de un sticker clásico, este formato muestra un pequeño ícono de volumen que avisa que hay audio asociado, y solo se reproduce cuando el usuario pulsa sobre la pieza dentro del chat, respetando además el modo silencioso del teléfono y las preferencias de quienes desactiven el sonido.

Un cambio en la dinámica de los chats

Con esta actualización, la app busca renovar la dinámica cotidiana de las conversaciones al ofrecer respuestas rápidas con voz o efectos cortos sin recurrir a notas de voz extensas, evitando que los sonidos se disparen de golpe al abrir un hilo.

Tanto las imágenes como el audio cuentan con cifrado de extremo a extremo, y el despliegue es gradual, aunque quienes aún no tengan el editor activo pueden en muchos casos recibir, guardar en favoritos y reenviar stickers sonoros que les envíen otros contactos.

Paso a paso para crearlos y los detalles que llaman la atención

Para armar tus propios stickers con audio desde el editor integrado de WhatsApp, basta con abrir un chat, entrar al apartado de stickers, elegir la opción de crear uno nuevo y seleccionar una foto o un fragmento de video. Luego se pulsa el ícono de ondas sonoras para grabar voz o elegir un archivo de audio del teléfono, se recorta el tramo deseado y se guarda para enviarlo en el chat.

Entre los detalles más llamativos de la herramienta destacan los límites de duración: las fotos admiten clips de audio de hasta 10 segundos, mientras que los creados a partir de videos conservan hasta 5 segundos del sonido original, con posibilidad de recortar, silenciar o reemplazar pista según la versión.

La actualización también suma paquetes sonoros en la tienda de stickers y opciones como el interruptor para quitar el borde automático, siendo una de los cambios más esperados por los usuarios, en un despliegue progresivo que varía según el dispositivo y la versión de la aplicación.

La llegada de los stickers con sonido le da un giro más expresivo y controlado a los chats de WhatsApp, mezclando el humor visual de siempre con remates de audio breves. A medida que se amplíe su disponibilidad, promete convertirse en uno de los recursos favoritos para responder en grupos y conversaciones diarias.