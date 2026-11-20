20/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El pasado 17 de noviembre, el cardenal albanés de 98 años Ernest Simoni presidió una misa que dio que hablar en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia.

Antes de iniciar, el purpurado invitó a los asistentes a rezar por la paz mundial, por el Papa y por las autoridades, y al término de la celebración pasó al latín para recitar el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, la fórmula de exorcismo asociada al papa León XIII que calificó como "la más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas".

Gritos estraños durante la oración

Mientras avanzaba la recitación, transmitida por Padre Pío TV y registrada en videos que se viralizaron en redes sociales, se escucharon voces y gritos intensos dentro del recinto que llamaron la atención de quienes seguían la ceremonia.

Según las crónicas e imágenes difundidas, los integrantes del equipo litúrgico comenzaron a santiguarse al oír los sonidos y no se informó oficialmente quién gritó ni si el rezo estuvo dirigido a una persona en particular, lo que desató la incertidumbre en internet.

🇻🇦 | En el Santuario de San Pío de Pietrelcina, el cardenal Ernest Simoni recitó la oración de exorcismo de León XIII y, mientras lo hacía, se empezaron a escuchar gritos y ruidos. pic.twitter.com/zQQqWL5AGk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 20, 2026

Cardenal que recitó el exorcismo fue un preso político

Más allá del revuelo generado por la grabación en Italia, el episodio volvió a poner el foco en la historia de su protagonista: Ernest Simoni, uno de los miembros más longevos del Colegio Cardenalicio.

Nacido en 1928 en Albania y ordenado sacerdote en 1956, ejerció su ministerio bajo la dictadura comunista de Enver Hoxha, un periodo en el que la religión fue perseguida y prohibida hasta declarar oficialmente al país ateo en 1967.

Ernest Simoni y Francisco

Arrestado en la Nochebuena de 1963 tras celebrar misas por el descanso eterno del presidente estadounidense John F. Kennedy tras su asesinato en noviembre de ese año, pasó años en prisión y sometido a trabajos forzados en minas y alcantarillas, celebrando ritos de forma clandestina hasta recuperar su libertad en 1990 tras la caída del régimen.

En 2016, el papa Francisco lo ordenó cardenal en reconocimiento a su testimonio de fe y resistencia, y no es la primera vez que reza públicamente esta fórmula, ya que también la recitó en octubre de 2025 en la Basílica de San Pedro.

Origen y regulación del exorcismo de León XIII

La plegaria pronunciada en San Giovanni Rotondo se remonta al pontificado de León XIII en el siglo XIX, cuando el papa ordenó difundir fórmulas de oración y protección frente a lo que la tradición católica describe como la acción del mal y los ángeles caídos.

De acuerdo con la tradición, su origen suele asociarse a una visión del pontífice ocurrida en octubre de 1884 tras una misa en el Vaticano, mientras que en 1890 se publicó la versión extensa Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, incorporada luego como apéndice del Rituale Romanum.

León XIII

Lo ocurrido al cierre de la misa celebrada por Simoni combina un hecho viral con el peso histórico de la plegaria y la vida marcada por la persecución de su celebrante. Sin un pronunciamiento oficial que aclare el origen exacto de las voces, el video sigue circulando entre la curiosidad y la intriga de las redes.