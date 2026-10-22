Mujer compraba videojuegos para mantener a su esposo entretenido en casa y alejado de otras mujeres

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer causó gran revuelo en las redes sociales tras conocerse de que no dudó en comprarle consolas de videojuegos a su esposo para evitar que se acerque a otras mujeres. Asimismo, aplicó otras medidas para que no le sea infiel. El caso se volvió viral y generó el debate.

Compró videojuegos para evitar que su esposo la engañara

¿Qué estarías dispuesto a hacer para evitar que tu pareja te sea infiel? Pues bien, un caso ha remecido las redes sociales: Debbi Wood, tildada como la "mujer más celosa de Reino Unido", pues se reveló que gastaba una fortuna para que su esposo para todo el día en casa y así evitar que establezca relación o contacto con otras.

De acuerdo a los reportes, ella no dudó en usar 1,500 libras al mes (S/ 6,890.69 aprox.) para comprarle tres consolas a su pareja para mantenerlo entretenido por horas. Según se precisó, el dinero era parte de un apoyo económico mensual que el gobierno de su país le otorgaba a Debbi.

Debido a su problema de sobrepeso que la mantenía con poca movilidad dentro de su hogar, la mujer comenzó a tener inseguridades sobre su relación, obligando que Steve Wood, su esposo, se quedara en casa jugando videojuegos todo el día junto a ella.

Otras medidas que tomó para evitar una infidelidad

Pero no todo quedó ahí, ya que en su intento de evitar que su esposo "saque los pies del plato", Debbie sometió a su pareja a pruebas periódicas con un detector de mentiras cada vez que salía de casa. Además de ello, la mujer le revisaba los mensajes del celular y optó por otras medidas para evitar la traición del amor de su vida:

Revisaba el correo electrónico de su esposo, así como estados de cuenta bancarios.

electrónico de su esposo, así como estados de cuenta bancarios. Instaló filtros en su computadora y celular para impedir que vea foto de otras mujeres.

en su computadora y celular para impedir que vea foto de otras mujeres. Le prohibió ver programas de televisión donde aparezcan mujeres.

Ambos compartían horas de "diversiones" en Call of Duty o Gran Turismo, cada quien en una consola. El medio Daily Mail, sostuvo que el comportamiento de Debbi Wood se debería al síndrome de Otelo, uno que le provocaba celos delirantes y actitudes obsesivas, según especialistas.

Reacciones al caso de Debbi Wood

Este cuadro de Otelo puede provocar sospechas constantes y conductas de vigilancia, incluso cuando no existen pruebas concretas de una infidelidad. El caso generó el debate en las redes sociales.

El caso de Debbie Wood sigue remeciendo las redes sociales, pues bien, la mujer en Reino Unido no dudó en comprar varias consolas de videojuego para mantener a su esposo entretenido en casa y así evitar que le sea infiel.