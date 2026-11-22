22/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Buscando hacer honor a su nombre, el youtuber y streamer IShowSpeed puso a prueba su velocidad en los 100 metros planos en su más reciente epiusodio "I RACED USAIN BOLT!" de su serie Speed Goes Pro, estrenado este domingo.

Antes de enfrentarse al ícono del atletismo, el creador fijó su objetivo personal en 10.09 segundos, una marca exigente que él mismo comparó con un nivel cercano a una ronda olímpica y que lo obligó a asumir entrenamientos de fuerza, resistencia y técnica sin haber competido formalmente en pista.

Una preparación previa para sorprender al mejor

Para preparar su llegada a la prueba decisiva, Speed trabajó previamente junto al cuatro veces medallista olímpico y campeón mundial Ato Boldon, quien evaluó su zancada inicial y le ayudó a corregir bases como el braceo y la aceleración.

El streamer contó además con la instrucción en los tacos de salida de la velocista olímpica Brianna Williams, con quien practicó cómo impulsar la salida, sostener la postura y ajustar el movimiento en curva.

Speed trabajó con profesionales para aprender sus técnicas.

Una carrera que casi alcanza el récord en Berlín

El reto cobró mayor dimensión frente a Usain Bolt, dueño del récord mundial de los 100 metros planos con 9.58 segundos, una marca histórica que el velocista jamaicano estableció el 16 de agosto de 2009 durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín y que permanece invicta desde entonces.

En la pista ante Bolt, Speed realizó un primer intento en el que rondó los 10.50 segundos y sintió que perdía postura y fuerza en el tramo final, pero pidió una segunda oportunidad tras descansar y estirar.

Fue en ese segundo sprint donde, sorpresivamente, logró bajar su registro hasta los 10.35 segundos (10.352 s), quedando a apenas 0.77 segundos del récord absoluto de Bolt —menos de un segundo de diferencia— y mejorando de forma notable su cierre de carrera.

La sorpresa de Bolt y el potencial que vio en Speed

Al ver el cronómetro final y el progreso entre su primera y su segunda carrera, Usain Bolt quedó genuinamente sorprendido por el rendimiento del streamer, reconociendo que correr 10.35 segundos sin trayectoria previa en atletismo de pista es un registro sólido que exige potencia y trabajo físico.

Aunque le advirtió con humor que todavía le faltarían años de entrenamiento formal para aspirar a niveles mayores, el velocista dejó claro que Speed posee condiciones atléticas y margen de mejora si mantiene la disciplina y la técnica.

Con su marca de 10.35 segundos en los 100 metros planos, IShowSpeed cerró el reto con una actuación que superó las expectativas iniciales y captó la admiración de Usain Bolt. Aunque quedó a 0.77 segundos del legendario 9.58 s de Berlín 2009, el potencial mostrado en la pista dejó abierta la conversación sobre hasta dónde puede llevar su velocidad si sigue entrenando.