27/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un padre protagonizó un tenso momento luego de enterarse de que su hija habría sido víctima de agresión por parte de su yerno. La reacción fue captada por una cámara de seguridad y la escena se volvió viral rápidamente en redes sociales.

Padre confrontó a su yerno tras presunta agresión a su hija

Los padres de familia no dudan en hacer todo lo que está al alcance de sus manos para velar por la bienestar de sus hijos, sin importar la edad que tengan. Es así como se demostró en las redes sociales. Pues bien, en las últimas horas, un video captó la atención por la reacción de un hombre al saber que su hija estaba en problemas.

De acuerdo a información difundida por Diario Ecos del Valle, una joven no dudó en llamar a su padre tras haber sido, aparentemente, víctima de agresión por parte de su pareja. Sin dudarlo, el hombre acudió al llamado decidido a confrontar a la persona que lastimó a su princesa.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se ve el preciso momento en que el yerno lanza un golpe en el rostro de la joven, quien iba acompañada de otra mujer en un estacionamiento ubicado en Sorocaba, en Brasil. Seguidamente, se observa que visiblemente molesto, el padre de la chica se acerca rápidamente con un bate de béisbol en la mano.

Defendió a su hija: el yerno fue detenido en flagrancia

En medio de la situación, el padre decidió encarar a su yerno, protagonizando un intercambio que captó la atención de quienes presenciaron el momento y de los usuarios que posteriormente visualizaron la grabación.

El hombre se abalanza hacia la pareja de su hija y al hacerlo caer al suelo, comienza a increparle por el hecho de haber agredido a la "luz de sus ojos". Algunas personas que se encontraban en el lugar intervinieron ante el enfrentamiento.

De acuerdo con las publicaciones difundidas en Instagram y 'Heraldo de México', el hombre fue detenido en flagrancia. Además, habría acosado a la joven durante aproximadamente 11 meses, situación que presuntamente antecedió al ataque que generó polémica en las redes sociales.

Reacción a la reacción del padre que se volvió viral

Como era de esperarse, la escena causó el debate en Facebook e Intagram, puesto que algunas personas no dudaron en aplaudir al padre por la forma en que salió a defender a su hija, ante una situación de violencia; sin embargo, otros cuestionaron el uso de la fuerza y las consecuencias de tomar justicia por propia mano.

"Para eso soy su papá y a mi hija la defiendo así me toque morir, pero con mi hija no se mete nadie", "bien hecho, yo también lo hago", "eso es correcto, así debe ser", "a una mujer no se toca", expresaron los internautas.

Es así como la escena de una mujer que llamó a su padre para contarle que presuntamente había sido víctima de una agresión por parte de su pareja generó gran revuelo en las redes sociales. Al tener conocimiento de lo ocurrido, el hombre acudió al lugar y terminó golpeando a su yerno.