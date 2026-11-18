18/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El lanzamiento del videojuego GTA VI sigue causando revuelo. Un profesor generó el debate en redes sociales tras anunciar que canceló exámenes y dio a sus alumnos una semana libre, sin tareas, para que puedan disfrutar del juego sin contratiempos.

Profesor canceló exámenes para que jueguen GTA VI

Grand Theft Auto VI (conocido como GTA 6 o GTA VI) es uno de los lanzamientos más grandes de la historia de los videojuegos, desarrollado por Rockstar Games. En medio de la expectativa por su estreno, el caso de un profesor de España ha generado gran revuelo en las redes sociales.

Pues bien, el docente sorprendió a sus estudiantes al anunciar que no tendrían deberes, trabajos ni entregas de su asignatura durante la semana del lanzamiento de GTA 6. La noticia se difundió rápidamente después de que el creador de contenido @ceciarmy compartiera el correo electrónico que el profesor envió a sus alumnos de Bachillerato y que rápidamente se volvió viral.

En el mensaje, el profesor identificado como Juan Miguel explicó que comprendía perfectamente la emoción que genera este estreno de uno de los videojuegos más esperados, pues él también había vivido una experiencia similar cuando salió Grand Theft Auto V en 2013.

"Como muchos sabréis, se acerca uno de los lanzamientos más esperados de la historia: el GTA VI. Y aunque no sea un tema de clase, quería contaros algo", comenzó escribiendo el profesor en su correo.

GTA VI llega entre récords, millones de ventas y expectativa.

"Disfrutad con responsabilidad": la advertencia que llamó la atención

Incluso, el profesor mencionó que el videojuego era uno de los temas de conversación habituales entre sus amigos en su época. Por esa razón, aseguró que quería que sus alumnos también tuvieran la oportunidad de vivir esa experiencia.

"Recuerdo perfectamente las ganas que tenía de llegar a casa para jugar y cómo solo hablábamos de eso entre mis amigos. Por eso, puedo imaginarme perfectamente lo que supone para muchos de vosotros", agregó en la publicación.

En ese marco, también les anunció que cancelaba el examen que tenía previsto para el 23 de noviembre hasta el día 30, con el objetivo de que sus alumnos dispongan de más tiempo libre.

Un profesor ha querido dar una sorpresa a sus alumnos por el lanzamiento de GTA VI: les ha enviado un correo electrónico librándole de deberes y atrasándoles un examen para que puedan jugarlo. https://t.co/jkn6da3Ura — ceciarmy (@ceciarmy) November 16, 2026

Expectativas por el lanzamiento de la GTA VI en noviembre

Aunque la decisión fue celebrada por numerosos aficionados, el profesor también dejó una advertencia en su correo electrónico. Explicó que había exigido más trabajo durante la semana anterior para adelantar contenidos y permitirles tener esos días libres de obligaciones en su materia.

Además, destacó que después del lanzamiento del videojuego GTA VI, sus alumnos deberán recuperar el ritmo habitual de las clases.

"Aunque hay momentos para disfrutar, tenéis un curso importante por delante, pero estoy seguro de que sabremos compaginar estos momentos con nuestras responsabilidades. Por último, disfrutad con responsabilidad", escribió.

La publicación generó reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la empatía del profesor y su manera de comprender los intereses de una generación que ha esperado durante años la llegada de esta nueva entrega. Sin embargo, otros no dudaron en cuestionarlo por no priorizar sus clases sobre un videojuego.

De esa forma, el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya comenzó a generar cambios en las actividades de algunos de sus seguidores, incluso en el ámbito escolar. Pues bien, un profesor no dudó en aplazar el examen y dar días libres a sus alumnos para que disfruten del videojuego.