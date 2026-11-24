24/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer sorprendió a todos en las redes sociales al anunciar que cobrará a cada miembro de su familia por la cena de Navidad, e incluso ha comprado un lector de tarjetas para asegurarse de que nadie se vaya sin pagar.

¿Por qué quiere cobrar por la cena de Navidad?

A pocos días de entrar al mes de diciembre, muchas personas no dudan en dar a conocer las actividades que tienen programadas para celebrar la Navidad, entre ellas, la tradicional cena navideña. Algunos optan por ir buscando la receta ideal que les permita preparar los mejores potajes para celebrar junto a sus seres queridos.

Sin embargo, una mujer identificada como Whitney Ainscough, influencer que vive en Rotherham, centro del Reino Unido, que cuenta con 237 mil seguidores en Instagram, causó polémica entre sus seguidores tras anunciar que está considerando cobrarles a todos los integrantes de su familia por participar en cena navideña.

Pues bien, según precisó, su propuesta busca compensar el esfuerzo, los gastos y el tiempo que implica organizar la celebración, especialmente para una familia numerosa como la suya.

"Definitivamente gano dinero el día de Navidad; no les voy a mentir. (...) Si vas a un restaurante, te va a costar 50 libras por persona, y cocinar es muy estresante, mientras que los demás se relajan, así que ¿por qué no debería cobrar?", expresó, aclarando que sus tres hijos quedan exentos al pago.

Mujer cobra a sus familiares por la cena de Navidad.

Mujer compró lector de tarjetas para cobrar en la cena

La mujer estableció un precio equivalente a 25 libras esterlinas por adulto (alrededor de S/113.24) y 15 libras esterlinas por chico (equivalente a S/67.95). El menú de este año incluirá dos pollos con verduras grilladas, entre ellas zanahorias y repollitos de Bruselas.

La mujer reemplazará el tradicional pavo navideño por pollo y aseguró que sus invitados prácticamente no notarán la diferencia. Pese a los cuestionamientos a su decisión de cobrar a cada miembro de su familia que vaya a cenar en su casa, Whitney sostuvo que ellos están encantados con la idea: "Todos lo ven como una situación en la que todos ganan", indicó.

Incluso, reveló que empezó a cobrar a sus familiares por la comida que cocinaba después de dejar su puesto como asesora de farmacia y empezar a recibir el subsidio Universal Credit, lo que significaba que ya no podía permitirse cocinar para su familia con la frecuencia que le hubiera gustado.

Decisión de influencer generó el debate en las redes sociales

Whitney considera que preparar la comida para numerosos invitados implica un esfuerzo considerable y que no sería justo asumir sola todos los costos y el trabajo. Además, compró un lector de tarjetas para evitar que se vayan sin pagar por lo que comieron en Navidad.

Sin embargo, su iniciativa abrió una discusión en sus redes sobre quién debe asumir los gastos cuando una familia organiza una celebración en casa. Mientras algunas personas consideran razonable que todos colaboren, otras creen que cobrar por asistir a una cena navideña podría afectar el espíritu de unión y generosidad característico de estas fechas.

De esa forma, mientras que muchas familias se organizan para compartir los gastos de la cena de Navidad, una mujer británica decidió implementar un sistema particular: les cobra a sus invitados por la comida e incluso compró un posnet para garantizar que todos paguen.