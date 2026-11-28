28/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven sorprendió a su expareja con una moto nueva tras enterarse de que había sido víctima de un robo. El gesto, ocurrido nueve meses después de su separación, generó reacciones divididas en redes sociales.

Le regaló una moto a su ex tras saber que le robaron

Un caso se ha vuelto viral en las redes sociales y abre una interrogante: pese a que tu relación terminó hace meses, ¿tendrías algún bonito detalle hacia tu ex? Pues bien, una joven emprendedora argentina, identificada como Carla, causó revuelo con su inesperada acción.

De acuerdo a un video que circula en distintas plataformas sociales, la joven sostiene su celular en la mano y abre la cámara para mostrar una moto, que según precisó, era completamente nueva. Seguidamente, explica que el vehículo es un regalo que preparó para su exnovio.

Carla aseguró que se enteró que su ex fue víctima de un robo y le habían arrebatado sus medios de transporte (una moto y una bicicleta), por lo que ella, pese a estar separados hace nueve meses, no dudó en regalarle la motocicleta.

Le brindó apoyo a su ex pese a estar separados: video viral

La joven emprendedora señaló que al enterarse de que su ex ya no tenía medio de transporte, se quedó preocupada por su seguridad y no estaba dispuesta de que siga usando taxis por aplicativo para movilizarse. En ese sentido, le dio ese inesperado detalle.

Asimismo, indicó que su ex siempre la apoyó, no solo durante el tiempo que estuvieron juntos, sino también tras terminar su romance. Para darle la sorpresa, llamó a su exnovio y le pidió que fuera hasta su local, sin adelantarle nada. Cuando llegó, le puso las llaves de la moto en las manos, dejándolo sorprendido, ya que en un inicio pensó que se trataba de una broma.

"Estoy separada hace nueve meses. Él todo este tiempo me ayudó con el local y mi trabajo, no quería que ande más en taxi aplicativo, así que le compré esto", señaló en TikTok.

Reacción en redes sociales al regalo de la joven a su exnovio

Sin saber reaccionar, el chico solo la abrazó fuertemente, visiblemente emocionado por el detalle que tuvo su ex hacia él. La escena se volvió viral rápidamente y generó el debate en las redes sociales, ya que algunos usuarios no dudaron en cuestionarla por seguir pendiente a su expareja.

Sin embargo, otras personas destacaron la generosidad de Carla y consideraron que una separación no tiene por qué borrar el cariño o la gratitud hacia alguien que alguna vez conquistó tu corazón y con quien compartiste agradables momentos juntos.

En definitiva, el gesto de la joven emprendedora argentina reavivó el debate en redes sociales sobre los vínculos que permanecen después de una ruptura. Pues nadie esperaba que optara por regalarle una moto nueva a su ex pese a estar separados hace nueve meses.