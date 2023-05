"Qué belleza de gallo": Joven sorprende al decir las ventajas de tener un gallo como mascota

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos historias insólitas y conmovedoras donde los animalitos son los protagonistas. Tanto gatos, como perritos son los más comunes en aparecer en cada clip viral, sin embargo, esta vez es un bello gallito que causó sensación en Internet.

Tiene DNI, baila y le gusta recibir abrazos

El video publicado por la cuenta de @lino_el_gallo_con_botas, en la plataforma china de TikTok, causó el asombro de muchos seguidores al ver cómo un gallito era tratado con mucho amor e incluso utilizaba unas medias o especies de zapatos para proteger sus patas.

El joven dueño de este gallito inicia explicando cómo es tener a este animalito como mascota, señalando que nunca se atreve a picarlo, ni patearlo.

"Durante todo este tiempo que conviví con mi gallo mascota, me ha demostrado que ellos son muy inteligentes, no son como los de corral. Es cariñoso, atento y hasta ahora nunca se ha atrevido a picarnos o patearnos", indica el joven en el video.

En una escena del material audiovisual se ve cómo el gallito recibe muchas visitas de sus amigos, come frutas y verduras, sabe ir al baño solo, se deja dar varios besitos. Además, en otros de los videos publicados en la cuenta de TikTok se puede apreciar que esta ave es muy popular en redes sociales e incluso tiene su propio documento de identidad.

"Un gallito bien educado": reacciones de los seguidores

El video se volvió rápidamente tendencia y viral en distintas redes sociales y generó cientos de comentarios de personas que quedaron sorprendidas por ver a un gallito bien educado y algunos se atrevieron a sentirse identificados contando sus experiencias y anécdotas con estos animalitos.

'Lino' tiene 517.700 seguidores en la plataforma asiática

"Qué hermoso", "muy educado, Lino", "muero de amor", "qué belleza de gallo", "de niño tenía uno y se llamaba Tenazas, y aún me acuerdo cómo me lo comí", "yo tuve uno se llamaba Pepe era blanco hermoso, murió de viejito", "muy hermoso tu gallo", "son muy inteligentes ellos tienen una buena memoria no se olvidaría de ti así pasen 60 años", "los felicito, enseñándolos, todo se puede vivir con ellos qué bello o sea nunca será pollo a la brasa", "qué hermoso", "yo no me encariño porque mi mamá siempre me los da en caldo", "yo igual tengo pollos de mascota son mis bonitos sociables e inteligentes", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.