"¿Qué está pasando?": Úrsula de 'La sirenita' sorprende trabajando como cobradora de combi

09/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que en el Perú, se registran hilarantes secuencias constantemente. El último caso engloba al mítico personaje de La sirenita, Úrsula, que fue captada por un usuario de TikTok trabajando como cobradora de 'combi'.

¡No estuvo sola!

La secuencia fue compartida por "cecishowysusamigos" bajó el título: "Nuestra Úrsula también es cobradora de 'Combi"' y estuvo acompañado de un audio del programa 'La paisana Jacinta'.

En las imágenes puede percibirse que, este personaje estuvo acompañado junto a animadores de fiestas infantiles, por lo que se puede inferir que todos ellos salieron de algún evento y, ante la posibilidad de crear un video viral, decidieron efectuar una divertida escena.

Aprovechando que 'La sirenita' se encuentra en tendencia por el filme 'live-action', esta persona, junto a sus colegas, optó por registrar la secuencia.

A detalle, logra percibirse que el chofer y su cobrador, de la línea "Nueva América", facilitaron las acciones a las figuras de fiestas infantiles. Del mismo modo, los pasajeros del vehículo aprovecharon la extrañez para filmarlo todo.

Con las instantáneas, puede determinarse que el momento ocurrió en el Callao, específicamente en la avenida La Marina. Carril más que conocido por los limeños y porteños.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma satírica frente al divertido momento. Al respecto, apuntaron que estas situaciones solo pueden registrarse en el Perú, más específicamente en Lima o Callao.

Del mismo modo, los cibernautas apuntaron que fue la secuencia más graciosa que visualizan desde hace mucho tiempo, en las diferentes redes sociales. Decenas de comentarios impusieron una serie de calificativos positivos.

Finalmente otro grupo, lamentó que no hayan vivido el hilarante instante, cuando este ocurrió cerca de su residencia.

Más de 34 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más 34 mil reproducciones, más de 1507 mil likes, 72 comentarios y 120 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Cayó en la quiebra", "No puedo más con tanta risa me hicieron el día", "Morí de risa, buenísimo", "No paro de reír", "Momento peruano", "Solo pasa en Perú", "Yo soy la chica que filmó", "¿Cómo me perdí eso? Esa es mi ruta".

De esta manera, Úrsula de 'La sirenita' causa sensación al ser percibida por un usuario de TikTok, trabajando como una cobradora de combi, en la línea "Nueva América".