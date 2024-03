¡Resurrección digital! Niña fallecida vuelve a la vida gracias a la realidad virtual y su madre se conmueve

Una madre tuvo la conmovedora oportunidad de "reunirse" con su hija fallecida de 6 años gracias a la realidad virtual, una historia que resonó profundamente en millones de personas en línea y que reveló el lado más humano y emotivo de los avances tecnológicos. La niña protagonizó junto a su progenitora una escena que conmovió a todo TikTok.

En el vídeo emotivo, la voz de la menor se escuchaba preguntando por la que la dio a luz, diciendo que la extrañaba y quería estar con ella. Las lágrimas inundaron los ojos de la madre al responder que ella también sentía lo mismo, diciendo el nombre de su heredera y repitiéndole las mismas palabras en un par más de ocasiones.

La reacción de la madre al ver y comunicarse con la representación virtual de su hija tocó profundamente a los usuarios de las redes sociales en todo el mundo. Su respuesta, llena de amor y añoranza, sirvió como un poderoso recordatorio de que el amor maternal trasciende los límites de la vida y la muerte.

La historia de esta familia que desafortunadamente las separó la vida, fue recreada a través de la digitalización y la programación, destacando el potencial de la tecnología para conectar emociones y revivir recuerdos preciosos. Como era de esperar, esta historia se volvió viral rápidamente, alcanzando los 17 millones de reproducciones en TikTok y dejando una huella indeleble en el corazón de quienes la presenciaron.

Los usuarios se tomaron el tiempo de empatizar con la madre que había sufrido una pérdida tan fuerte como esta, demostrando como una situación como esta puede, unir a las personas.

"Como le decía mi hermosa Na-Yeon, no puedo", "Imagínate como sufrió cuando se dio cuenta que no es real", "El hecho de que su madre está tratando de abrazarla y tocarla me mata, "Ahora imagínate que lo hagan con una mascota que amaste muchísimo", "Ninguna madre que ama a su hijo debe pasar por estas cosas de la vida", "Como intenta tocarla y no puede, mi corazón se está rompiendo en pedacitos", "No creo que esto ayude a la mamá a seguir con su vida de lo más normal", eran algunos de los comentarios publicados en la red social proveniente de China.