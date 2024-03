Akira Toriyama: 'Los Testigos de Goku', la religión que idolatra al creador de Dragon Ball

Por más sorprendente que parezca, el fanatismo de muchas personas por el manga 'Dragon Ball' los llevó a crear una religión donde se idolatra al creador del mismo. Akira Toriyama.

La religión adora al propio sayayin, y en diversos portales en internet se aprecian incluso oraciones y manifiestos que rezan a los principales personajes de la icónica serie.

Como si no fuera suficiente, los 'Testigos de Goku' tienen un total de 10 mandamientos los cuales deben cumplir como fanáticos de Dragon Ball.

Según se aprecia en grupos del manga en redes sociales, la mayoría de estas reglas fueron impuestas por acuerdo de otros fanáticos, y la mayoría predisponen a Dragon Ball como el principal anime.

Otras, por otro lado, prohíben incluso que se observen series que compitan con la creada por Toriyama, como Naruto.

El manifiesto además incluye la negación a los críticos de la serie, y algunas referencias que los más fanáticos entenderán a la perfección.

"No consentirás que te digan que estás muy grande para ver Dragon Ball. Tengas la consola que tengas, aunque sea un PlayStation, un juego de Dragon Ball debes tener. No verás Naruto. No importa cuántas veces sean, llorarás cada vez que muera Krilin. No cometerás actos impuros, Vegeta condena a los que leen Twilight. Siempre levantarás tus manos cuando Gokú haga un genkidama", son los Mandamientos.